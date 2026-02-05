Atriz brasileira quebra recorde com carreira mais longa do mundo

Siga o A TARDE no Google

A famosa faleceu com 101 anos de idade - Foto: Reprodução

Dercy Gonçalves fez um feito histórico antes de sua morte. Conhecida pelo humor irreverente e por não ter papas na língua, a atriz brasileira entrou para o livro mundial dos recordes com a carreira mais longa da história.

Trabalhando desde os 17 anos de idade, a artista foi nomeada no Guinness World Records como a atriz com a carreira mais longeva do planeta, com 86 anos de atuação profissional ao todo, sem interrupções.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa participou de grandes produções da TV, como novelas e programas humorísticos em grandes emissoras. Um deles foi o ‘A Praça É Nossa’, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega.

Entretanto, Dercy faleceu em 2008, com 101 anos de idade, recebendo o título internacional pouco antes de sua morte, que foi ocasionada por uma pneumonia comunitária grave que evoluiu para sepse pulmonar e insuficiência respiratória