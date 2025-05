Globo bate o martelo e suspende Sessão da Tarde

Atração é conhecida por exibir clássicos do cinema e filmes populares entre o público - Foto: Reprodução | Rede Globo

A tradicional Sessão da Tarde, programa de filmes exibido nas tardes da TV Globo, não será transmitida nesta quinta-feira, 1º, Dia do Trabalhador. A emissora vai interromper sua grade habitual para exibir ao vivo a final da Superliga de Vôlei Feminino, marcada para começar às 15h35.

A Globo optou por priorizar a decisão do campeonato nacional de vôlei feminino. A final da Superliga acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O confronto entre Osasco e Sesi-Bauru marca a primeira decisão entre dois times paulistas em 28 anos e terá transmissão ao vivo da TV Globo, sportv2 e ge.

A edição atual da Superliga é histórica: pela primeira vez em oito temporadas, a final não contará com equipes de Minas Gerais. As favoritas Minas e Praia Clube foram eliminadas nas semifinais, dando lugar a dois times de São Paulo que brilharam na fase decisiva.

A final da Superliga é o terceiro confronto decisivo entre Osasco e Sesi-Bauru na temporada. Em outubro de 2024, pelo Campeonato Paulista, Osasco levou a melhor nos dois jogos e conquistou o título estadual pela 18ª vez.

Meses depois, em fevereiro de 2025, as equipes voltaram a se enfrentar na Copa Brasil. Novamente, o Osasco saiu vencedor, com uma vitória por 3 sets a 1, garantindo o tetracampeonato da competição.

Sessão da Tarde é substituída em ocasiões especiais

Criada em 1974, a Sessão da Tarde é um dos programas mais longevos da televisão brasileira, conhecido por exibir clássicos do cinema e filmes populares entre o público. A suspensão temporária da atração ocorre eventualmente quando há eventos ao vivo de relevância, como partidas esportivas, coberturas jornalísticas ou discursos oficiais.

A Globo ainda não confirmou a programação de sexta-feira, 2, mas a expectativa é de que a Sessão da Tarde volte ao ar normalmente, com a exibição de um novo título de sua grade cinematográfica.