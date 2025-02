Globo confirma protagonista de continuação de novela famosa; veja quem

Globo confirmou nova novela - Foto: Divulgação

A Globo bateu o martelo e confirmou que Larissa Manoela fechou para protagonizar "Êta Mundo Melhor!", sequência de "Êta Mundo Bom!" (2016), que será a substituta de "Garota do Momento" na programação.

Este será o retorno da atriz após três anos à empresa. Ela fez a sua estreia em folhetins da emissora em 2022, quando estrelou "Além da Ilusão". Em seguida, a famosa fechou com a Netflix.

No Instagram, Larissa Manoela compartilhou a novidade através de um vídeo no qual recebe um roteiro da novela de Walcyr Carrasco. A jovem artista brinca com um chapéu similar ao usado por Candinho (Sergio Guizé) no folhetim de 2016.

"Se o mundo já tava bom, agora ele vai ficar ainda melhor. É oficial! Eu tô de volta na nossa próxima novela das seis. A gente se vê em Êta Mundo Melhor!", falou a famosa, na publicação.

A nova produção, ambientada na década de 1950, promete trazer de volta a maioria dos personagens originais e preservar o clima leve e rural que cativou os espectadores em 2016.

Intitulada Êta Mundo Melhor!, a trama tem como protagonista Candinho, interpretado por Sérgio Guizé, que retorna à trama em busca de descobrir o paradeiro de seu filho, dando início a uma nova jornada repleta de reviravoltas e encontros emocionantes.