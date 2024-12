Globo corta 'Volta por Cima' e leva bronca de ator: "Homofobia"

Ator de Volta por Cima critica decisão da Globo - Foto: Divulgação | Globo

A Globo está sendo criticada por uma atitude com Volta por Cima, exibida na faixa das 19h. O ator Rodrigo Fagundes chegou a disparar uma alfinetada na decisão da direção da trama por cortar uma cena polêmica, nesta quinta-feira, 12.

Leia Mais:

>>> Globo e SBT farão transmissão juntas para momento especial; entenda

>>> Ex-assistente de direção do Lady Night acusa Tatá Werneck de assédio

>>> Casado, Carmo Dalla Vecchia se declara ao ex: "Nunca nos separamos"

A sequência que ficou incompleta no capítulo de ontem abordaria uma proposta de relacionamento entre Gigi (Rodrigo Fagundes), Chico (Amaury Lorenzo) e Roxelle (Isadora Cruz).

A cena original havia sido anunciada no capítulo anterior, como parte das chamadas do próximo episódio. Nela, Gigi, que está fingindo ser o namorado hétero de Roxelle para provocar ciúmes em Chico.

Durante o momento, ele surpreendeu o outro personagem com proposta: “A Roxelle quer que a gente faça uma brincadeira a três. Você topa?”.

No entanto, no capítulo completo do folhetim, a exibição foi editada, removendo a fala direta e deixando apenas uma insinuação no ar.

Rodrigo Fagundes, que interpreta Gigi, utilizou suas redes sociais para expressar sua insatisfação com a decisão. “Censura e homofobia: até quando?”, escreveu o ator em um post no Instagram, evidenciando seu descontentamento.