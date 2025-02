Globo define substituição de Rodrigo Bocardi após demissão polêmica

Bocardi ganha substituta oficial para o Bom Dia SP - Foto: Reprodução | Globo

A Globo definiu como ficará a apresentação do Bom Dia SP após a demissão polêmica de Rodrigo Bocardi, que foi anunciada no final do mês. A emissora decidiu que Sabina Simonato assumirá de forma definitiva o telejornal.

A apresentadora já vinha substituindo o âncora, que deixou o canal acusado de "descumprir normas éticas do jornalismo", e elevou a audiência do noticiário. A informação foi confirmada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Tiago Scheuer vai continuar ao lado de Sabina Simonato, apresentando as informações sobre mobilidade e previsão do tempo do jornalistico, função que era ocupada por ela.

A apresentadora também seguirá no Bom Dia Sábado, telejornal que estreou no começo do mês. O programa é apresentado por ela e Marcelo Pereira.