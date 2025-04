Globo surpreende com estreia para tentar vencer o Brasileirão na Record

Globo lança nova atração - Foto: Reprodução | Globo

A Globo anunciou que a partir deste domingo, 6, contará com um "reforço" para não dar chance à Record na audiência. Um novo quadro do Domingão com Huck vai estrear com alta expectativa para tentar barrar as transmissões do Brasileirão pela concorrente.

Trata-se do "3 Minutos Pra Brilhar". O novo quadro do programa de Luciano Huck será conduzido por Milton Cunha. A intenção é, de acordo com a emissora, c"elebrar o talento e a paixão pela música e oferece a pessoas comuns a chance de realizar seus sonhos e mostrar seu talento vocal para todo o Brasil".

Amigos e familiares são os responsáveis por inscrever pessoas anônimas que merecem brilhar em um verdadeiro espetáculo no dominical.

O quadro não é uma disputa e não terá notas e jurados. A intenção do “3 Minutos Pra Brilhar” é colocar uma pessoa para viver uma experiência inesquecível de subir ao palco e realizar um sonho antigo.

A cada episódio o programa apresenta pessoas anônimas indicadas por seus familiares e amigos através de vídeos gravados secretamente. Depois de selecionados, os participantes são surpreendidos por um encontro com Milton Cunha.

"Vamos abrir o nosso palco para pessoas que, mesmo muito talentosas, sequer imaginavam que um dia poderiam estar aqui brilhando no Domingão. Eles nunca sonharam em ser artistas, nunca sequer pensaram em viver da música", resume Luciano Huck.