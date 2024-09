Jequiti vai ser vendida? Filhas de Silvio Santos tomam decisão

Jequiti Cosméticos - Foto: Divulgação

Após a morte de Silvio Santos, as suas filhas tomaram uma decisão sobre o processo de venda da Jequiti Cosméticos. No último sábado, as herdeiras do histórico apresentador desistiram, ao menos por enquanto, da negociação, após serem informadas que a empresa vale muito mais do que o valor oferecido. As informações são do F5, da Folha.

A proposta para comprar a Jequiti foi da Cimed, que ofereceu R$ 400 milhões por 100% das ações da empresa. Em seguida, aceitou subir a proposta para R$ 450 milhões. O valor foi considerado insuficiente.

Conforme o F5, as herdeiras Silvio Santos foram informadas que a Jequiti tinha valor de mercado próximo aos R$ 654 milhões. Apesar disso, uma negociação no futuro não é descartada.

Inicialmente, o Grupo Silvio Santos buscou a venda por entender que precisava dar mais atenção ao SBT.