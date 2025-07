Jornalista mais importante de 2025 na TV surgiu em História de Amor

Renata Vasconcellos aparece em chamada de novela - Foto: Reprodução | Globo

Se hoje Renata Vasconcellos é uma das jornalistas mais respeitadas do país e âncora do Jornal Nacional, poucos imaginam que sua primeira aparição na Globo foi como atriz, ou pelo menos quase isso.

A comunicadora teve seu rosto exibido diariamente na abertura de História de Amor (1995), novela escrita por Manoel Carlos que está sendo reprisada nas tardes da Globo, na faixa Edição Especial.

Ao som de "Começar de Novo", de Ivan Lins, a abertura da novela mostrava um casal apaixonado passeando por pontos icônicos do Rio de Janeiro. A mulher das cenas? Renata Vasconcellos.

Ainda desconhecida do grande público, ela surgia como modelo ao lado de um ator em clima romântico nas imagens que embalavam a trama de Helena (Regina Duarte).

O que Renata Vasconcellos fazia na época?

Na época, Renata era estudante de Comunicação Social na PUC-Rio e conciliava os estudos com trabalhos como modelo publicitária, algo que ela própria descreveu como um "bico".

“Ser modelo nunca foi uma opção para mim, era apenas uma brincadeira. Mas demorei para descobrir o que queria estudar”, contou à revista Marie Claire.

Além da abertura de História de Amor, Renata também fez uma participação como modelo fotográfica em A Próxima Vítima (1995), aparecendo em uma campanha fictícia de sapatos. O suficiente para começar, ainda que timidamente, sua trajetória na televisão.

No ano seguinte, a jornalista começou a trilhar o caminho que realmente a consagraria. Foi uma das primeiras contratadas da GloboNews, canal de notícias recém-inaugurado.

Passou pelo Jornal Hoje, apresentou o Bom Dia Brasil por mais de uma década, e comandou o Fantástico.

Em 2011, ganhou grande visibilidade ao substituir Fátima Bernardes nas férias do Jornal Nacional, durante a cobertura da tragédia climática na Região Serrana do Rio. Três anos depois, assumiu de vez a bancada do principal telejornal do país.