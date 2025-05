Lívia Andrade e Dona Déa fazem as pazes durante programa ao vivo

As duas estavam brigadas - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Lívia Andrade e Dona Déa surpreenderam telespectadores do programa Domingão Com Huck, neste domingo, 11. As famosas revelaram que estavam brigadas e fizeram as pazes durante a atração ao vivo, deixando as mágoas para trás.

O que aconteceu? Eu falei assim: ‘Lívia, vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou? Vamos!’. É lógico, a gente se ama…”, declarou a mãe do humorista Paulo Gustavo, abraçando a colega.

Sincero, Luciano Huck declarou que as funcionárias nunca deixaram a briga transparecer durante o trabalho. “As duas são inteligentes, isso nunca apareceu na televisão”, disparou ele.

Saiba o motivo da briga

Ex-funcionária do SBT, Lívia Andrade revelou que a briga foi causada pela personalidade forte das duas, que acabaram conflitando em algumas opiniões e preferiram se afastar.

“Somos mulheres de personalidade muito forte, todas sofreram muito ao longo da história. Como somos filhas de mães fortes, que sofreram muito, a gente tem também uma maneira de defesa na vida para não sofrer, pra gente não passar pelo que elas passaram”, disse ela.

Emocionado, Luciano afirmou que a reconciliação das duas foi um presente para ele neste dia especial. “Vocês me deram um presente”, confessou ele, encerrando o assunto.