Mãe de Paulo Gustavo vai apresentar famoso programa da Globo

Dona Déa, mãe do ator Paulo Gustavo, está pronta para embarcar em uma nova fase na televisão. Após integrar o elenco do Domingão do Huck, ela agora irá assumir o papel de apresentadora em um especial da TV Globo voltado para o envelhecimento saudável. O programa tem estreia prevista para o dia 1º de outubro, em homenagem ao Dia Internacional das Pessoas Idosas e ao Dia Nacional do Idoso.

De acordo com a Folha de São Paulo, o especial, chamado "Falas da Vida", integra a série tradicional “Falas” da emissora, que já abordou temas relevantes como o capacitismo em Falas de Acesso e o protagonismo feminino em Falas Femininas. Agora, sob o comando de Dona Déa, o novo projeto trará uma abordagem leve e inspiradora sobre três pilares fundamentais na vida dos idosos: trabalho, preconceito e família.

Com o slogan “Envelhecer não é fácil, mas pode ser prazeroso. Existe felicidade e produtividade na velhice!”, Falas da Vida busca romper com os estereótipos sobre a terceira idade.

“Queremos mostrar para quem é jovem hoje novas maneiras de envelhecer, desmistificar a ideia de que a vida acaba depois dos 60. Pelo contrário, ela recomeça com mais sabedoria, mais experiência e, principalmente, menos ansiedade”, afirmou a diretora do programa, Patrícia Carvalho.