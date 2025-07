Marília Gabriela explica saída da televisão: “Liberdade”

Marilia Gabriela no Programa Encontro, da Globo - Foto: Reprodução| TV Globo

Em participação no programa Encontro, nesta quinta-feira, 17, a jornalista Marília Gabriela, hoje com 77 anos, falou sobre a decisão de se afastar da televisão.

“Fazer nada é não ter horário, não ter a obrigação de estar em algum lugar às tantas horas, ou acordar a não sei que horas. Claro, o meu corpo já acostumou. Eu acordo cedo, faço exercícios, mas o resto do tempo é meu”, disse ela.

Ainda segundo a jornalista, a escolha de "não fazer nada" é sinônimo de liberdade. “Eu escolho o que fazer. E isso é uma liberdade. Eu leio, vejo coisas na TV e gosto. Trabalhei a vida inteira, inteira, inteira. E não é que eu não tenha gostado, eu gostei de cada minuto da minha vida até aqui. E agora gosto de fazer nada”, afirmou.

A ex-apresentadora participou do programa ao lado do filho, Theodoro Cochrane, de 46 anos. Apesar de defender seu tempo de descanso, atualmente, os dois estão em cartaz com a peça A Última Entrevista de Marília Gabriela, em São Paulo.

A carreira da artista iniciou aos 21 anos, como estagiária no Jornal Nacional, da Globo, no Rio de Janeiro. Os maiores reconhecimentos dela vieram com os programas Cara a Cara, da Band e de frente com Gabi no SBT.

Marília deixou a televisão em 2015, enquanto ainda apresentava o De Frente com Gabi. Em 2022, teve projetos pontuais na internet, como o programa Gabi de Frente de Novo, que comandou no YouTube.