MC Daniel chora na Globo e comenta momento inédito na sua vida

MC Daniel foi um dos convidados do Domingão com Huck, deste final de semana, e não escondeu a ansiedade para a chegada do primeiro filho.

Na atração de Luciano Huck, o rapper se emocionou ao rever as imagens da ultrassonografia da parceira, a empresária Lorena Maria.

"Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso", disparou o artista, em lágrimas.

Na plateia, MC Daniel ainda foi surpreendido pela presença da mãe e de Lorena. O cantor, então, mandou um recado especial. "Sou apaixonado por ela", declarou o rapper.