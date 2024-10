Morre ator global Roberto Frota, aos 85 anos

Internado na segunda-feira, 23, Roberto Frota morreu às 6h42 desta terça - Foto: Divulgação

Morreu, na manhã desta terça-feira, 24, o ator Roberto Frota. Conhecido por suas participações em diversas novelas recentes, como "Terra e Paixão", "Amor Perfeito" e "Vai na Fé", o artista faleceu no Rio de Janeiro, aos 85 anos.

Internado na segunda-feira, 23, Roberto Frota morreu às 6h42 desta terça-feira em decorrência de uma pneumonia. Ele também enfrentava uma batalha contra o câncer de pulmão há um ano e meio.

O ator deixa sua esposa, Márcia Prado, três filhos — Verônica, Nina e Thiago —, e dois netos. Ele foi casado com a atriz ngela Vieira de 1983 a 1997, com quem teve a filha Nina. Em 2008, casou-se com a advogada carioca Márcia Prado.

Com uma carreira artística de mais de 55 anos, Roberto participou de mais de 40 novelas, incluindo clássicos como "Vale Tudo", "Barriga de Aluguel" e "Mulheres Apaixonadas". No teatro, destacou-se em montagens como "Bonitinha, mas Ordinária" e "Adorável Hamlet".

Além de sua trajetória como ator, Roberto Frota foi o autor do argumento original de "Se Eu Fosse Você", um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, e também escreveu o livro "Mão de Flor", publicado pela Editora Vizeu.

O velório de Roberto Frota será realizado nesta quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo, no Caju, das 12h às 15h. Após a cerimônia, o corpo será cremado.