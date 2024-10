Caso Gusttavo Lima: Leo Dias vai ser preso? Advogado responde

Leo Dias e Gusttavo Lima são amigos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tem circulado nas redes que uma atitude do colunista Leo Dias pode ser classificada como interferência nas investigações da polícia no caso de Gusttavo Lima, que teve a prisão decretada nessa segunda-feira, 23, por suspeita de lavagem de dinheiro e por práticas de jogos de azar. O artista fugiu do Brasil e está em Miami, nos Estados Unidos.

O jornalista revelou ao vivo, no programa Fofocalizando, do SBT, que foi ele quem informou ao cantor sobre o pedido de prisão em seu desfavor. Depois disso, surgiram boatos de que o comunicador poderia ser preso por intervenção em investigação federal.

“Desculpe, temos uma urgência… Gusttavo Lima está com prisão decretada”, disse Leo durante o programa. “Fui eu quem informou sua assessoria. Compartilhamos nosso desespero juntos”, revelou ao dizer que entrou em contato com o sertanejo.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Samuel dos Anjos, advogado especialista em direito criminal, pontuou que é necessário compreender algumas situações primeiro e isso vai ser crucial para saber se houve ou não a existência do delito. Ele afirmou que os veículos de comunicação e os repórteres podem fazer divulgação de material ainda que em segredo de justiça. “A Constituição permite e assegura o sigilo daquele profissional da comunicação”, explicou Samuel.

O profissional ressaltou, porém, que nesse caso específico, pelo o que foi divulgado, é possível notar que esse fato a respeito do decreto prisional de Gusttavo Lima primeiro foi comunicado ao cantor pelo Leo Dias e depois o jornalista deu publicidade à notícia.

“Ou seja, primeiro houve benefício à pessoa e depois houve o caráter informativo. Se houver acontecido essa sequência, ele pode sim ser investigado por essa conduta e eventualmente, havendo a materialidade da autoria, ser processado por ter interferido diretamente em uma conduta exarada pelo poder judicial, o qual foi frustrado, já que Gusttavo Lima conseguiu sair do país”, detalhou.

Nessa situação, segundo Samuel dos Anjos, o que está em jogo é a conduta de Leo Dias. “Se ele angariou a notícia com fim de publicidade geral, isso não é crime, isso é permitido, é o tipo de conduta que a gente chama de atípica para o direito penal”, explicou.

Agora, se ele angariou a notícia fez uso pessoal em benefício daquela pessoa que seria presa, isso já foge do caráter informativo e midiático, e se torna uma conduta pessoal de interesse pessoal do Leo Dias. E isso pode se caracterizar um crime. Samuel dos Anjos - advogado

Afinal, Leo Dias vai ser preso?



Em relação à possibilidade de prisão de Leo Dias, o profissional afirmou acreditar que é algo “improvável”. “Até porque a prisão preventiva, e temporária também, são institutos extremamente graves à imagem da pessoa que está sendo presa. E a essa altura da investigação não se sabe se ele é suspeito, tudo isso é muito complexo. Fazer uma prisão preventiva baseado em quase nenhum elemento não é padrão, não tem que ser assim”, disse.

De acordo com o advogado, a prisão preventiva tem sido muito banalizada nos últimos anos e para acautelar certas situações existem as medidas cautelares alternativas à prisão, como a suspensão de passaporte, de carteira de motorista, proibição de frequentar certos locais e proibição de ter contato com certas pessoas. “As medidas cautelares são utilizadas como a maneira mais prudente para os casos de investigação. E a prisão só vem acontecer quando não tem mais nenhum instrumento que possa acautelar a situação”, continuou.

Samuel dos Anjos completou: “Nesse caso, o magistrado se vê na obrigação de decretar prisão para assegurar a instrução do processo, evitar que testemunhas sejam coagidas, que haja uma desordem pública, que é a continuidade da prática criminosa. Essas são as situações. No caso do Leo Dias, é muito difícil ter um decreto de prisão preventiva. Não há flagrante. Então, não tem como ter uma prisão. Esses são os apontamentos que a gente tem pelo o que há. Tem que haver uma investigação mais cautelosa e de maneira isenta para aferir qual é, eventualmente, a culpabilidade de cada um, caso ela exista”.

O Portal A TARDE procurou a assessoria de Leo Dias solicitando um posicionamento, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.