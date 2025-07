Nem Fátima, nem Odete: veja quem vai acabar com a vida de Raquel em Vale Tudo

Raquel terá vida modificada em Vale Tudo - Foto: Divulgação | Globo

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, um verdadeiro terremoto vai atingir a vida de Raquel (Taís Araujo). A responsável pela queda da protagonista não será nem Maria de Fátima (Bella Campos), sua filha ambiciosa, nem a icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch).

Quem vai assinar a sentença do fim da Paladar, empresa de catering comandada por Raquel, será Celina (Malu Galli), irmã de Odete e até então sua sócia.

A reviravolta começa quando Odete descobre que Celina detém 65% das ações da Paladar. Furiosa por causa do romance reatado entre Ivan (Renato Góes) e Raquel, que provocou a separação dele de Heleninha (Paolla Oliveira), a megera decide se vingar.

Ela confronta Celina e a obriga a vender sua parte na empresa por um valor irrisório, sob ameaça de contar tudo para a filha traída. A chantagem funciona.

Com medo de magoar ainda mais Heleninha, que afunda de vez no alcoolismo após o fim do casamento, Celina cede à pressão da irmã. A venda dá à vilã o controle total da empresa e, com sangue nos olhos, Odete ordena o fechamento imediato da Paladar.

Conversa forte entre Odete e Raquel em Vale Tudo

A notícia cai como uma bomba sobre Raquel, que vê anos de trabalho e superação serem destruídos por um jogo sujo de poder e vingança. Em choque, ela confronta a vilã.

“Você destruiu a nossa empresa por quê? Porque você não quer chatear a Heleninha?”, questiona, indignada.

Mas Odete está impiedosa. “Além de fechar a sua empresa, eu ainda vou te deixar cheia de dívidas”, sentencia. O irmão de Aldeíde (Karine Teles), que também é sócio, confirma: os empréstimos e compromissos financeiros agora se transformaram em um mar de dívidas impagáveis.

A empresária ainda avisa que um caminhão de mudança esvaziará o local no dia seguinte, às 15h, e que Raquel e Poliana (Matheus Nachtergaele) serão notificados pela justiça com uma ordem de desocupação.