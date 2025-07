Vale Tudo: Afonso descobre câncer e choca uma única mulher com herança

Afonso surpreende com decisão em Vale Tudo - Foto: Reprodução | Globo

O destino de Afonso (Humberto Carrão) promete fortes emoções nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, exibido pela Globo.

O empresário descobrirá que está com leucemia e tomará uma decisão surpreendente: deixará toda sua fortuna para apenas uma pessoa, sua namorada Solange (Alice Wegmann), grávida de gêmeos.

A informação foi divulgada pelo site Resumo das Novelas, que declarou que o diagnóstico virá em um momento delicado da trama.

Já separado de Fátima (Bella Campos), Afonso estará em nova fase com Solange, com quem reatou e terá descoberto a gravidez.

No capítulo 131, ele revelará à amada que já está organizando tudo com seu advogado. “Já consegui acertar quase tudo. Levantei meus bens, falei com meu advogado. Ele vai preparar o documento“, anunciará ele durante um almoço com a diretora de conteúdo da Tomorrow.

Surpresa e abalada, Solange reagirá com pesar: “Ah, não, Afonso…”. Mas o empresário se mostrará firme: “Eu também quero ficar bom, mas a gente tem que encarar os perigos reais desse tratamento”.

No capítulo seguinte, Afonso procurará Odete e Celina (Malu Galli) para que sirvam como testemunhas do testamento.

“Pra não ter nenhuma surpresa no caso de… não dar certo o tratamento… Eu quero que vocês assinem o testamento, porque é claro que eu estou deixando tudo pra Solange e pras crianças”, dirá.

Afonso morre em Vale Tudo?

Apesar do clima dramático, Afonso não morrerá. Um segredo guardado por Odete pode salvar sua vida: Leonardo (Guilherme Magon), o filho que ela esconde do mundo, é quase 100% compatível para o tratamento de Afonso

“Ele é compatível. Quase 100% de chance de dar certo. É a melhor possibilidade que a gente tem“, revelará o médico.

O remake de Vale Tudo vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, com adaptação de Manuela Dias. A nova versão conta com elenco estelar, incluindo Taís Araújo, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Bella Campos.