Telespectadores se revoltam e recorrem a Reclame Aqui contra Vale Tudo

Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, é um dos personagens centrais do remake - Foto: Reprodução | Globo

A nova versão da novela Vale Tudo, que agora conta com o toque da autora Manuela Dias, exibida pela TV Globo, ainda não emplacou os telespectadores, apesar da reviravolta positiva na audiência.

As queixas e críticas ao folhetim, que está no ar desde maio, saiu das redes sociais e ganhou uma reclamação formal no site Reclame Aqui, conhecido por concentrar denúncias de consumidores contra empresas e serviços.

Os comentários negativos entraram na aba “qualidade do produto prestado”, que foi atualizada na última sexta-feira, 18, com uma crítica de um espectador de Paulínia (SP).

“Decepção com o remake de Vale Tudo: autora destruiu um clássico. As atuações são fracas, os personagens perderam sua essência e muitos diálogos marcantes foram completamente descaracterizados”, escreveu.

Essa não é a primeira reclamação do remake que consta na plataforma. Segundo os dados do site, a telenovela já recebeu 311 reclamações nos últimos meses, no entanto, até o momento, não houve nenhum retorno aos denunciantes.

Nem os personagens escapam

A revolta dos telespectadores do folhetim também recaem sobre os personagens, como a protagonista Raquel, interpretada por Taís Araújo, e as vilãs Maria de Fátima, que nesta versão, é interpretada por Bella Campos, e Odete Roitman, que ganhou uma nova cara com a atriz Débora Bloch.

“A icônica Raquel, que antes simbolizava a luta pela honestidade, agora parece sem força e mal construída. Já Odete Roitman, uma das maiores vilãs da história da TV, foi reduzida a uma caricatura, sem o impacto e elegância da versão original. A atriz que interpreta Maria de Fátima tem uma atuação péssima, sem expressão nenhuma”.

No Globoplay, a novela também está disponível na íntegra.