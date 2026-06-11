NOVELAS
Novela Quem Ama Cuida adia reviravoltas e motivo chama atenção
Enquanto outras novelas aceleram, trama das nove tem seguido um caminho diferente
Quem acompanha Quem Ama Cuida deve ter percebido uma mudança no ritmo da novela das nove da Globo.
Nas últimas semanas, acontecimentos considerados centrais para a trama passaram a ser exibidos mais tarde do que o previsto inicialmente, estratégia que tem chamado a atenção do público e alterado a percepção sobre a condução da história.
O movimento ficou evidente após sucessivas mudanças na programação dos capítulos e até mesmo nos resumos divulgados oficialmente pela emissora.
Leia Também:
Na prática, a novela tem ampliado o espaço dedicado à construção dos conflitos antes de exibir algumas de suas principais reviravoltas.
Morte de Arthur foi o primeiro sinal
Uma das situações que mais chamou a atenção envolveu a morte de Arthur, personagem de Antonio Fagundes. Anunciado desde antes da estreia como um dos momentos mais impactantes da trama, o assassinato acabou sendo precedido por mais capítulos do que o esperado.
Em vez de concentrar a atenção exclusivamente na morte do personagem, a novela dedicou mais tempo aos conflitos que antecederam o casamento de Arthur e Adriana.
Com isso, a reviravolta foi deslocada e exibida apenas no encerramento do capítulo seguinte ao inicialmente esperado.
A decisão deu mais espaço para o desenvolvimento dramático dos personagens envolvidos e permitiu aprofundar as tensões que levaram ao crime.
Prisão de Adriana também mudou de data
A estratégia voltou a ser percebida nesta semana com a prisão de Adriana, interpretada por Leticia Colin.
Inicialmente prevista para encerrar o capítulo de segunda-feira, a sequência acabou sendo transferida para quarta-feira.
A mudança ampliou o desenvolvimento dos acontecimentos que antecederam a captura da protagonista e acabou empurrando outros eventos importantes para os capítulos seguintes.
O efeito foi sentido diretamente no cronograma da novela. A condenação de Adriana, por exemplo, que era esperada para este sábado, passou a ocupar uma posição posterior na narrativa.
Estratégia vai na contramão de outras produções
A decisão chama atenção porque segue uma direção oposta à adotada por muitas novelas recentes.
Nos últimos anos, tornou-se comum acelerar reviravoltas para gerar repercussão imediata nas redes sociais e tentar impulsionar a audiência. Em alguns casos, tramas inteiras foram condensadas para antecipar acontecimentos importantes.
Em Quem Ama Cuida, no entanto, a sensação é de que a prioridade está na construção gradual da história. Em vez de concentrar grandes acontecimentos em sequência, a novela tem apostado em um desenvolvimento mais lento dos conflitos centrais.
Essa escolha também acaba beneficiando os núcleos paralelos da trama, que ganham mais espaço para desenvolver personagens e relações antes dos momentos decisivos.
Copa do Mundo influencia programação
Outro fator que ajuda a explicar parte das alterações é a programação da Copa do Mundo.
Os jogos vêm provocando ajustes na grade da Globo, reduzindo a duração de alguns capítulos. Nesta sexta-feira, por exemplo, a novela terá menos tempo de exibição por causa do futebol.
A tendência é que esse cenário continue nas próximas semanas, contribuindo para novos reposicionamentos de cenas importantes e ampliando ainda mais a estratégia de desacelerar determinadas viradas da história.
O que esperar daqui para frente?
Com previsão de permanecer no ar até janeiro de 2027, Quem Ama Cuida ainda tem um longo caminho pela frente. Tudo indica que a novela continuará apostando em uma narrativa menos apressada, priorizando a construção dos conflitos antes da exibição dos acontecimentos mais impactantes.
Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a trama ambientada em São Paulo tem utilizado os últimos capítulos para desenvolver personagens e reorganizar suas principais reviravoltas, uma estratégia que vem diferenciando a novela das produções recentes da faixa das nove.