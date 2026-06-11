Novela Quem Ama Cuida adia reviravoltas e motivo chama atenção

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Quem acompanha Quem Ama Cuida deve ter percebido uma mudança no ritmo da novela das nove da Globo.

Nas últimas semanas, acontecimentos considerados centrais para a trama passaram a ser exibidos mais tarde do que o previsto inicialmente, estratégia que tem chamado a atenção do público e alterado a percepção sobre a condução da história.

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O movimento ficou evidente após sucessivas mudanças na programação dos capítulos e até mesmo nos resumos divulgados oficialmente pela emissora.

Na prática, a novela tem ampliado o espaço dedicado à construção dos conflitos antes de exibir algumas de suas principais reviravoltas.



Morte de Arthur foi o primeiro sinal

Uma das situações que mais chamou a atenção envolveu a morte de Arthur, personagem de Antonio Fagundes. Anunciado desde antes da estreia como um dos momentos mais impactantes da trama, o assassinato acabou sendo precedido por mais capítulos do que o esperado.

Em vez de concentrar a atenção exclusivamente na morte do personagem, a novela dedicou mais tempo aos conflitos que antecederam o casamento de Arthur e Adriana.

Com isso, a reviravolta foi deslocada e exibida apenas no encerramento do capítulo seguinte ao inicialmente esperado.

A decisão deu mais espaço para o desenvolvimento dramático dos personagens envolvidos e permitiu aprofundar as tensões que levaram ao crime.

Prisão de Adriana também mudou de data

A estratégia voltou a ser percebida nesta semana com a prisão de Adriana, interpretada por Leticia Colin.

Inicialmente prevista para encerrar o capítulo de segunda-feira, a sequência acabou sendo transferida para quarta-feira.

A mudança ampliou o desenvolvimento dos acontecimentos que antecederam a captura da protagonista e acabou empurrando outros eventos importantes para os capítulos seguintes.

O efeito foi sentido diretamente no cronograma da novela. A condenação de Adriana, por exemplo, que era esperada para este sábado, passou a ocupar uma posição posterior na narrativa.

Estratégia vai na contramão de outras produções

A decisão chama atenção porque segue uma direção oposta à adotada por muitas novelas recentes.

Nos últimos anos, tornou-se comum acelerar reviravoltas para gerar repercussão imediata nas redes sociais e tentar impulsionar a audiência. Em alguns casos, tramas inteiras foram condensadas para antecipar acontecimentos importantes.

Em Quem Ama Cuida, no entanto, a sensação é de que a prioridade está na construção gradual da história. Em vez de concentrar grandes acontecimentos em sequência, a novela tem apostado em um desenvolvimento mais lento dos conflitos centrais.

Essa escolha também acaba beneficiando os núcleos paralelos da trama, que ganham mais espaço para desenvolver personagens e relações antes dos momentos decisivos.

Copa do Mundo influencia programação

Outro fator que ajuda a explicar parte das alterações é a programação da Copa do Mundo.

Os jogos vêm provocando ajustes na grade da Globo, reduzindo a duração de alguns capítulos. Nesta sexta-feira, por exemplo, a novela terá menos tempo de exibição por causa do futebol.

A tendência é que esse cenário continue nas próximas semanas, contribuindo para novos reposicionamentos de cenas importantes e ampliando ainda mais a estratégia de desacelerar determinadas viradas da história.

O que esperar daqui para frente?

Com previsão de permanecer no ar até janeiro de 2027, Quem Ama Cuida ainda tem um longo caminho pela frente. Tudo indica que a novela continuará apostando em uma narrativa menos apressada, priorizando a construção dos conflitos antes da exibição dos acontecimentos mais impactantes.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a trama ambientada em São Paulo tem utilizado os últimos capítulos para desenvolver personagens e reorganizar suas principais reviravoltas, uma estratégia que vem diferenciando a novela das produções recentes da faixa das nove.