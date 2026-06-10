Quem Ama Cuida: Adriana arma vingança cruel após sair da prisão

Depois de passar seis anos presa injustamente, Adriana (Leticia Colin) voltará à liberdade com um único objetivo em mente: fazer com que todos os envolvidos em sua condenação enfrentem as consequências de seus atos.



Na segunda fase de Quem Ama Cuida, a protagonista dará início a uma sequência de acertos de contas e escolherá Ademir (Dan Stulbach) como o primeiro alvo de sua vingança, antes de partir para o confronto com sua maior inimiga, Pilar (Isabel Teixeira).

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O plano contra o advogado será cuidadosamente construído. Adriana descobrirá que Dora (Mariana Ximenes) mantém um relacionamento secreto com André (Henrique Barreira), justamente o sobrinho de Ademir. Ao perceber o potencial destrutivo da informação, ela decidirá usar o caso extraconjugal para atingir o rival de forma direta.



A protagonista passará a manipular os acontecimentos para que o advogado descubra a traição da maneira mais dolorosa possível. A estratégia funcionará e culminará em uma cena devastadora: Ademir flagrará Dora e André juntos na cama, assistindo ao desmoronamento de sua própria família.

A queda do criminalista representará apenas o começo da revanche. O personagem terá papel fundamental na condenação injusta de Adriana ao atuar contra ela durante o processo que a levou para a prisão. Por isso, será o primeiro nome de uma lista que ainda inclui Diná (Rosi Campos), Ulisses (Alexandre Borges), Silvana (Belize Pombal) e, principalmente, Pilar.

A reviravolta marcará uma mudança importante na trajetória da protagonista. Até então vista como vítima das armações dos vilões, Adriana assumirá uma postura muito mais combativa, determinada a recuperar tudo o que perdeu ao longo dos anos.

De acordo com informações do Notícias da TV, a trama aposta em uma estrutura que lembra um dos maiores sucessos da carreira de Walcyr Carrasco. Em O Outro Lado do Paraíso (2017), Clara (Bianca Bin) também retornou após sofrer uma grande injustiça e iniciou uma vingança planejada contra todos os responsáveis por sua ruína.

Na novela, a personagem foi internada em um hospício após ser vítima de uma conspiração e chegou a ser dada como morta depois de fugir do local. Quando reapareceu rica e poderosa, começou a derrubar seus inimigos um a um, desmontando gradualmente a rede que havia destruído sua vida.

O público acompanhou cada etapa da revanche e transformou a trajetória da protagonista em um dos maiores fenômenos das novelas. A frase "vocês não imaginam o prazer que é estar de volta" marcou a grande virada de Clara.

Em Quem Ama Cuida, a estratégia segue caminho semelhante. Antes de encarar Pilar, que estará vivendo confortavelmente com a fortuna de Arthur (Antonio Fagundes) e ocupando o apartamento que pertenceu ao milionário, Adriana fará cada um dos responsáveis por sua condenação responder pelos próprios atos.

O embate definitivo com a grande vilã ainda levará algum tempo para acontecer. Até lá, a novela promete acompanhar a protagonista em uma verdadeira caçada contra aqueles que participaram da maior injustiça de sua vida.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo e tem direção artística de Amora Mautner. A previsão é que a novela permaneça no ar até janeiro de 2027.