Rachel Sheherazade provoca SBT durante programa na Record

Rachel Sheherazade saiu magoada do SBT - Foto: Reprodução

O público que está ligado nos bastidores da televisão sabe que a apresentadora Rachel Sheherazade saiu do SBT em 2020 com grandes mágoas, a ponto de mover uma ação trabalhista contra a emissora. Agora à frente de um programa na Record, a jornalista voltou a provocar seu antigo local de trabalho durante o Domingo Record deste domingo, 8.

A situação ocorreu quando Sheherazade recebeu o humorista Matheus Ceará, que deixou o SBT em fevereiro após 12 anos no elenco de A Praça é Nossa. Durante a conversa, o comediante expressou tristeza com a decisão de se desligar da emissora: “Talvez seja até hoje a decisão mais triste que tomei na vida”, afirmou.

Aproveitando o momento, Sheherazade não perdeu a chance de alfinetar o SBT: "Olha ele, Matheus Ceará. Seja muito bem-vindo. Faz tempo que a gente não se via. A última vez foi no programa da Maisa. E aí, está feliz? Você foi promovido, né? Veio para a segunda colocada, meu amigo. Agora você está na segunda maior emissora do país", disparou a apresentadora.

Matheus, percebendo o tom provocativo, tentou amenizar a situação: "Você também é bocuda, né? Depois acha ruim que o povo fica falando". Sheherazade, no entanto, seguiu descontraída: “Acabei de chegar, você acha que dá encrenca?”, brincou o humorista.