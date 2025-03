Record faz movimentação e anuncia saída de apresentador após 21 anos

Celso Freitas não faz mais parte do canal - Foto: Reprodução | Record

A Record confirmou, na tarde desta terça-feira, 11, a saída de Celso Freitas. O apresentador fez parte do canal durante 21 anos e era considerado o principal nome do jornalismo da empresa neste período.

Em texto, o canal fez agradecimentos ao veterano, mas não informou o motivo do desligamento do comunicador. "A Record vem publicamente expressar sua sincera gratidão ao jornalista Celso Freitas pelos anos de dedicação e excelência na emissora".

"Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com a ética jornalística, inspirando colegas e conquistando, ainda mais, a confiança do público", acrescentou.

A emissora paulista destacou a trajetória de Celso Freitas no seu casting desde 2004, com o lançamento do Domingo Espetacular. Em 2006, ele passou a ser âncora do Jornal da Record, onde esteve até agora noticiando os principais acontecimentos do mundo.

"Hoje, encerramos uma parceria profissional que ficará eternamente marcada com carinho e respeito na história da Record. Desejamos muita felicidade, saúde e sucesso", completou a empresa.