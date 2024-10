Relembre a trajetória do apresentador e locutor Cid Moreira

Cid era natural de Taubaté, no interior de São Paulo - Foto: Divulgação | TV Globo

Uma das vozes mais emblemáticas do Brasil, Cid Moreira, morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. O jornalista nasceu em 29 de setembro de 1927, em Taubaté, São Paulo. Ele se destacou como apresentador do "Jornal Nacional" durante impressionantes 27 anos, consolidando-se como o âncora que mais tempo permaneceu à frente de um único telejornal.

Sua voz grave e marcante também alcançou sucesso fora da televisão, especialmente a partir de 1998, quando seus discos e vídeos narrando passagens da Bíblia venderam mais de 30 milhões de cópias.



A carreira de Cid Moreira começou cedo, aos 17 anos, em 1944, quando começou a trabalhar como locutor na Rádio Difusora Taubaté. Seu talento para imitações o fez se destacar em festas, o que chamou a atenção de seu pai, diretor da rádio, que o convidou para um teste de locução. Assim, ele começou a gravar comerciais e a construir sua trajetória.

Em 1951, Cid se transferiu para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga, permanecendo até 1956. Nesse período, iniciou suas experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como "Além da Imaginação" e "Noite de Gala" na TV Rio. Sua estreia como locutor de noticiários ocorreu em 1963, na equipe do "Jornal de Vanguarda".

Em 1969, Cid Moreira apresentou a estreia do "Jornal Nacional" na Rede Globo, cargo que ocupou até 1996. Ele era responsável por encerrar as edições do telejornal com a célebre frase: "É o Brasil ao vivo aí na sua casa. Boa noite". No início, dividiu a bancada com Hilton Gomes e, a partir de 1971, formou uma icônica parceria com Sérgio Chapelin, que durou mais de uma década.

Além de seu trabalho no "Jornal Nacional", Cid foi escalado para locuções de reportagens especiais do "Fantástico", programa que participou desde sua estreia. Em 1999, ele passou a apresentar o programa, anunciando as atrações que seriam exibidas.



Na década de 1990, Cid Moreira começou a gravar salmos bíblicos e, em 2011, atingiu seu objetivo de gravar a Bíblia na íntegra. Seus CDs de narração bíblica tornaram-se um fenômeno, com milhões de cópias vendidas.

Em março de 2010, foi publicada a biografia "Boa Noite – Cid Moreira, a Grande Voz da Comunicação do Brasil", escrita por sua esposa, Fátima Sampaio Moreira. O livro reúne depoimentos de jornalistas, amigos e familiares, celebrando a carreira de um dos maiores ícones da comunicação brasileira.