Repórter da Band agride jornalista da Record ao vivo: "Louca"

Repórteres da Band e Record discutiram ao vivo - Foto: Reprodução | Record

Os repórteres Lucas Martins da Band, e Grace Abdou, da Record, estão chamando a atenção nas redes sociais por terem protagonizados uma discussão acalorada ao vivo.

Tudo aconteceu quando os dois jornalistas estavam em uma transmissão ao vivo na cidade de Alumínio, no interior de São Paulo, nesta terça-feira, 1.

Eles estavam participando da cobertura do desaparecimento de duas adolescentes, Layla e Sofia, de 16 e 13 anos.

Ao vivo no Brasil Urgente, Lucas Martins conversava com um familiar das jovens e foi em direção de outras duas parentes das vítimas, que falavam com Grace Abdou, da Record.

O repórter, então, empurrou a colega, que ficou visivelmente incomodada. Grace resiste e de diz “peraí”, o que irritou Lucas: “Não, dá licença, Grace, ah, está louca? Mostra a foto pra gente”.

Record se manifesta sobre caso

Em nota, o canal paulista declarou: "A Record condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou".

"O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas", acrescentou a emissora.

Veja o vídeo: