Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo; assista

Jornalista Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A repórter baiana Maryanne Barros protagonizou um momento repleto de emoção na manhã desta segunda-feira, 25. A jornalista entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo diretamente do sul do estado no jornal Bahia no Ar, da Record Bahia.

Ao sentir as contrações, Maryanne interrompeu a reportagem e se despediu. “Deixa eu me despedir do pessoal. A gente vai se encontrar agora só no ano que vem. Neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, disse a jornalista.

Em seguida, a profissional devolveu para a apresentadora Jéssica Smetak, que comandava o jornal do estúdio. “

Entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar a minha pequena que está querendo chegar”, concluiu Maryanne Barros, que já é mãe de um menino, chamado Henry Barros, de dois anos.

Rotina de gestação

Maryanne Barros compartilhava em seu perfil no Instagram a sua rotina com a segunda gestação. “Meu segundo gestar e quanta diferença de um para o outro, em tudo! Na primeira tive que ser Fortaleza, na segunda sou brisa leve, na primeira a responsabilidade de um menino, na segunda o desafio de uma menina”, revelou ela em uma publicação.

“Uma coisa é certa: essa segunda gestação é bem mais leve, mais leve por não ser mais o desconhecido, mais leve por saber lidar com os sintomas, bem mais tranquila em ter dois homens cuidando tão bem de mim e da pequena”, afirmou.

Ela complementou: “Tinha um plano de na segunda gestação conseguir produzir conteúdo e deixar mais leve para as novas mamães ou até mesmo para as mamães de segunda, terceira viagem… afinal, gestar não é receita de bolo nem operação matemática. Mas me vi engolida pela surpresa e pela correria do dia a dia.”

“Tô tentando me organizar por aqui pra poder nas últimas semanas e no puerpério trazer um dia a dia com um recém nascido e principalmente com uma mulher que deixa de existir e só sabe maternar, até porque com a chegada de um novo ser todos só se preocupam com o bebê, mas quem olha para a mãe? É essa ótica que quero trazer e dividir com vocês”, finalizou.