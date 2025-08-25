Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo; assista

Repórter interrompeu a entrada e foi para o hospital

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/08/2025 - 11:06 h
Jornalista Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo
Jornalista Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo -

A repórter baiana Maryanne Barros protagonizou um momento repleto de emoção na manhã desta segunda-feira, 25. A jornalista entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo diretamente do sul do estado no jornal Bahia no Ar, da Record Bahia.

Ao sentir as contrações, Maryanne interrompeu a reportagem e se despediu. “Deixa eu me despedir do pessoal. A gente vai se encontrar agora só no ano que vem. Neste exato momento eu estou em trabalho de parto”, disse a jornalista.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, a profissional devolveu para a apresentadora Jéssica Smetak, que comandava o jornal do estúdio. “

Entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar a minha pequena que está querendo chegar”, concluiu Maryanne Barros, que já é mãe de um menino, chamado Henry Barros, de dois anos.

Leia Também:

Aos 70 anos, morre Grande Otelo Filho, que trabalhou na Record
Repórter da Record tem celular roubado ao vivo; veja
Nem Record, nem SBT: Globo ganha rival que promete movimentar a TV aberta

Assista o momento:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Record Bahia (@recordbahiaoficial)

Rotina de gestação

Maryanne Barros compartilhava em seu perfil no Instagram a sua rotina com a segunda gestação. “Meu segundo gestar e quanta diferença de um para o outro, em tudo! Na primeira tive que ser Fortaleza, na segunda sou brisa leve, na primeira a responsabilidade de um menino, na segunda o desafio de uma menina”, revelou ela em uma publicação.

“Uma coisa é certa: essa segunda gestação é bem mais leve, mais leve por não ser mais o desconhecido, mais leve por saber lidar com os sintomas, bem mais tranquila em ter dois homens cuidando tão bem de mim e da pequena”, afirmou.

Repórter entra em trabalho de parto ao vivo
Repórter entra em trabalho de parto ao vivo | Foto: Reprodução | Record Bahia

Ela complementou: “Tinha um plano de na segunda gestação conseguir produzir conteúdo e deixar mais leve para as novas mamães ou até mesmo para as mamães de segunda, terceira viagem… afinal, gestar não é receita de bolo nem operação matemática. Mas me vi engolida pela surpresa e pela correria do dia a dia.”

“Tô tentando me organizar por aqui pra poder nas últimas semanas e no puerpério trazer um dia a dia com um recém nascido e principalmente com uma mulher que deixa de existir e só sabe maternar, até porque com a chegada de um novo ser todos só se preocupam com o bebê, mas quem olha para a mãe? É essa ótica que quero trazer e dividir com vocês”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maryanne Barros 🌻 💛🔒 (@maryannelbarros)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia no Ar Maryanne Barros Record Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jornalista Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Jornalista Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Jornalista Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Jornalista Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x