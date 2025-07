Reviravolta trágica: Êta Mundo Melhor vai 'matar' bebê e protagonista

Candinho vai sofrer duas tragédias seguidas - Foto: Divulgação | Rede Globo

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, da Rede Globo, os telespectadores serão surpreendidos por duas grandes tragédias que prometem abalar o coração de Candinho (Sergio Guizé).

Primeiro, o protagonista receberá a devastadora notícia de que seu filho morreu em um naufrágio. Embora a informação esteja errada, pois o bebê estará vivo, ele acreditará que perdeu o menino para sempre. Quem, de fato, terá um fim trágico será Maria (Bianca Bin), atropelada após descobrir a verdade sobre a criança.

A farsa envolvendo o paradeiro do bebê vem sendo alimentada por Celso (Rainer Cadete), que manipula Candinho. Sem saber que Zulma (Heloisa Périssé), a responsável pelo orfanato, está usando o menino para pedir esmolas nas ruas, o pai segue pistas falsas. O detetive Sabiá (Fábio de Luca), contratado por ele, cairá em um engano ao acreditar que a criança ainda está com a cigana que o raptou.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira, 7, Sabiá dará a falsa notícia:

— Descobri que a tal cigana tomou um barco rumo ao interior, mas a embarcação afundou.

Desesperado, Candinho pergunta:

— E meu fio? Tá vivo?

O investigador responde com firmeza:

— O barco em que a cigana levou o seu filho afundou e não houve sobreviventes. Sinto muito, Candinho. É a pura verdade.

Tomado pela dor, Candinho será consumido pela tristeza, mas uma intuição insistirá: o filho ainda está vivo em algum lugar.

E ele estará certo.

No capítulo de terça-feira, 8, Maria terá um encontro decisivo: ao sair de uma igreja, verá Zulma pedindo esmola com uma criança no colo e reconhecerá o filho de Candinho. A vilã fugirá correndo, e Maria, determinada, a seguirá. No entanto, durante a perseguição, ela atravessará uma rua sem atenção e será atropelada. A jovem não resistirá aos ferimentos e morrerá no capítulo de quarta-feira, 9.

As cenas prometem forte carga emocional e devem marcar um ponto de virada dramático na novela, que foi criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. A nova fase se passa dez anos após os eventos de Êta Mundo Bom! (2016) e traz novos personagens e conflitos intensos.