Reviravolta vai mudar personagem no último capítulo de Garota do Momento

Saiba o que esperar do último capítulo de Garota do Momento - Foto: Divulgação

Os fãs da novela Garota do Momento, exibida na faixa das seis da TV Globo, já podem se preparar para uma despedida emocionante. Escrita por Alessandra Poggi, a trama terá seu último capítulo exibido em quinta-feira, 27 de junho, e promete entregar uma conclusão marcada por vingança, acerto de contas e reviravoltas dramáticas.

Com 202 capítulos e uma trajetória de audiência crescente, a novela conquistou espaço nas redes sociais e se consolidou entre o público da faixa horária. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, os desfechos mais impactantes ficarão por conta de Clarice (Carol Castro) e Zélia (Letícia Colin).

Clarice viverá momentos decisivos ao lado de Doutor Gregório (Rocco Pitanga), com quem engatará um novo romance. A personagem também terá sua revanche contra Juliano (Fábio Assunção), que tentou destruí-la ao longo da história. Já Zélia, a rígida professora de etiqueta, concluirá sua vingança contra Maristela (Lilia Cabral), responsabilizando a vilã pela morte do marido e pela farsa envolvendo a criação do sabonete Amor Perfeito.

Na sequência de Garota do Momento, a TV Globo estreará a aguardada 'Êta Mundo Melhor', continuação direta do sucesso 'Êta Mundo Bom'.