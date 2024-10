Saiba o segredo de Cid Moreira para manter voz potente

Cid completou 97 anos na última sexta-feira - Foto: Reprodução | Tv Globo

Uma das vozes mais emblemáticas do Brasil, Cid Moreira, morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, com quadro de pneumonia. Em 2016, o apresentador revelou o segredo para cuidar da voz que o consagrou na televisão brasileira e contou que usa gengibre escondido por debaixo da língua.

"Eu coloco o gengibre aqui no canto [da boca], estou usando inclusive agora", afirmou Cid, durante participação no "Altas Horas", da Globo.

O jornalista admitiu que certa vez passou por uma saia justa ao vivo ao deixar escapar o gengibre enquanto apresentava o "Jornal Nacional". "Uma vez estava no jornal e, de repente, o gengibre escapou, aí me perguntaram 'você está fazendo careta no ar?'", relatou.