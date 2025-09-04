Saiba por que Raul Gil foi internado e como está o apresentador

Raul Gil foi internado na quarta-feira, 3 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Raul Gil foi internado na quarta-feira, 3. O filho dele, Raul Jr., disse que ele teve uma indisposição durante a noite e foi até o Hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo, que fica próximo a casa dele, para fazer exames.

Em nota, o herdeiro falou que o pai está sendo atendido pelos médicos, mas que está tudo bem. “Graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível”, afirmou Raul ao g1.

Raul, que tem 87 anos, chegou caminhando ao pronto-socorro por volta das 19h30, segundo a equipe médica. Ele passou por exames, e a internação clínica foi recomendada pelos profissionais de saúde.

Raul Gil encerrou o seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Junior, estão dedicados a um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.

Raul Gil quebra o silêncio sobre briga familiar

Raul Gil quebrou o silêncio e se manifestou sobre a confusão envolvendo seus filhos e sua neta. O apresentador fez um post em seu perfil do Instagram e contou detalhes do caso.

“Passando aqui para esclarecer de vez essa polêmica e conversar com vocês de coração aberto sobre tudo o que aconteceu com a minha filha Nanci, com a minha neta Raquel, e comigo. Muitas vezes as pessoas falam sem me conhecer e acabam me julgando, e isso dói, porque a minha vida inteira foi dedicada ao amor, à família e à paz”, disse ela.

O comunicador afirmou que sempre deu suporte financeiro à filha. “Minha filha Nancy, desde que nasceu, eu cuido dela com o maior carinho do mundo. Quando ela fez 15 anos, meu Deus, entreguei meu coração, fiz um festão. Um monte de artista compareceram. A Nanci casou-se, teve programas na Record e na Rede Mulher”, disparou.

“Minha filha nunca passou necessidade. Nem minha filha, nem minha neta, nenhuma das duas passou necessidade. E todas as viagens que elas fizeram, eu tava lá, patrocinei, não queria nem saber. Londres, Japão, Coreia, eu tava lá. Não deixei minha filha e minha neta passar por momentos desagradáveis. Se elas falaram de mim, que que eu vou fazer? Elas falaram pela própria vontade. Ai, se todos os pais fossem como eu fui e sou. Mas assim mesmo, eu oro por elas”, completou.

O famoso ainda pediu que Nancy se retrate publicamente sobre as inverdades que disse sobre ele. “Por favor, se vocês puderem se retratar, eu agradeceria do fundo do meu coração, porque na verdade tem 5 milhões de pessoas me condenando. Todo meu trabalho na televisão... vocês, Nanci e Raquel, sabem o quanto eu trabalhei, o quanto eu lutei e o quanto viajei”, implorou.

Ele também rebateu a fala da herdeira sobre ele ter dito que a função dela era lavar louças. “Eu também lavei muita louça, eu gosto de lavar louça. Você fica falando que eu mandei você lavar louça, graças a Deus que você tem louça para lavar. Tem gente que não tem nem comida quanto mais louça”, concluiu.

Entenda o caso

A confusão começou em março deste ano, após Nancy expor o motivo de nunca ter sido convidada para nada relacionado ao pai ou a família. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, ela afirmou que tudo isso foi culpa do irmão.

“Não sou convidada [para nada] há uns 10, 12 anos, desde que meu irmão achou que é melhor eu ficar longe de tudo, porque meu pai é uma empresa para o meu irmão e sou tipo ‘sócia’. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um. Ele me tirou de tudo. Nem sei quando sou convidada [para algo]”, afirmou.

“Ele me falou uma frase que foi muito enigmática: ‘Eu vendi minha alma e você não vai atrapalhar’. Não sei que negócio ele fez. Outra coisa, ele falou: ‘Eu troquei meu coração por um de plástico’. Como vou lidar com isso? Não sei”, completou.

Ela ainda confessou que o pai é coagido pelo próprio filho. “Falei pai, posso ir com você? [para um especial da TV Globo]. Ele fez [arregalando os olhos]. Sabe quando para o vídeo? Porque meu irmão não deixa, ele fala: ‘Onde a Nanci pisa, eu não piso mais’”, concluiu.