SBT resgata Maria do Bairro do 'fundo do baú' em busca de audiência

Maria do Bairro voltará ao SBT - Foto: Divulgação

Em uma tentativa de reconquistar o público das tardes, o SBT decidiu apostar novamente em um de seus maiores sucessos: Maria do Bairro.

A novela mexicana, estrelada por Thalía e originalmente exibida no Brasil em 1997, voltará ao ar a partir da próxima segunda-feira, 21, às 13h45, substituindo A Caverna Encantada, que será transferida para a faixa das 17h às 18h.

A mudança faz parte de uma ampla reformulação na grade da emissora, que tenta reverter os baixos índices de audiência registrados nos últimos meses.

Entre as alterações, está a nova estratégia para Chaves, que passa a ter três exibições diárias: às 13h (sujeito a pré-emptações por coberturas jornalísticas), às 18h e às 21h50. A faixa das 18h será o novo espaço fixo do seriado, que entregará diretamente para o Tá na Hora.

Outras mudanças no SBT

O telejornal, aliás, também sofrerá mudanças: caminha para seus últimos dias com o formato atual e será mantido apenas localmente, indo ao ar das 18h30 às 19h45.

Já no setor de novelas, Maria do Bairro será a única trama mexicana exibida nas tardes do SBT. Rubi, que estava cotada para ocupar o lugar de A Usurpadora, teve sua estreia adiada mais uma vez.

A tendência é que ela vá ao ar apenas em São Paulo e regiões sem programação local, às 18h30, após a reconfiguração do Tá na Hora, que deverá ceder parte de seu espaço para um novo noticiário compacto, com apenas 25 minutos de duração.