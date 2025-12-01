Sessão da Tarde deixará programação da Globo em breve

A emissora está mudando a programação - Foto: Reprodução | TV Globo

A TV Globo fará mudanças na programação em breve. Clássico do canal desde os anos 70, a Sessão da Tarde ficará fora do ar por alguns dias durante o mês de fevereiro, quando o canal passará a exibir os Jogos Olímpicos de Inverno, sediados na Itália, entre os horários de 15h30 e 16h45.

Os filmes clássicos, exibidos regularmente de segunda a sexta-feira, darão espaço a esportes como snowboard, hóquei no gelo e patinação artística, modalidade que fez a Globo bater recordes de audiência em 2022, última edição da competição mundial.

Além da transmissão das competições, o canal também fará uma cobertura do Carnaval 2026, que começa dia 12 de fevereiro em Salvador, e segue até o dia 17 do mesmo mês. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo.