Pergunta sobre Taylor Swift faz Bocardi perder R$ 60 mil no SBT

Rodrigo Bocardi não soube responder a pergunta - Foto: Reprodução | TV Globo

O jornalista Rodrigo Bocardi não soube responder uma pergunta sobre a cantora norte-americana Taylor Swift na estreia da nova temporada do Show do Milhão Celebridades no SBT. A questão era sobre a autoria do álbum ‘1989’, um dos mais conhecidos e emblemáticos da artista.

O apresentador chegou a pedir a ajuda dos universitários, mas optou por desistir da competição e sair com R$ 40 mil. A pergunta que valia R$ 60 mil era a quem pertencia a composição de 1989. Além de Taylor, as opções tinham também as cantoras Adele, Ariana Grande e Katy Perry.

Quando chegou na pergunta sobre a obra de Taylor, Bocardi já havia usado todas as ajudas do game para responder às outras questões e sobrou apenas a ajuda dos universitários, mas nenhum dos três sabia a resposta.

Na ocasião, Silvia Abravanel argumentou que, pela lógica do SBT em trazer perguntas de celebridades em alta, a opção mais certeira seria Taylor Swift. Bocardi ficou com medo de errar, pois levaria R$ 20 mil pelo deslize. Ele optou por desistir e permanecer com o dobro do prêmio.

O Show do Milhão Celebridades é uma edição especial do quadro do Programa Silvio Santos. Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Ceará, Nelson Freitas, Rafael Infante e Valentina Bandeira participam desta edição. Nany People, Silvia Abravanel e João Silva ficam na bancada dos universitários.