HOME > TELEVISÃO
PROGRAMAÇÃO INFANTIL

SBT ressuscita programa infantil matinal depois de 15 anos

Decisão foi anunciada pelo SBT nesta semana

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/10/2025 - 9:31 h
Programa será exibido aos domingos
Programa será exibido aos domingos

O SBT, única das grandes emissoras abertas a ter programação dedicada ao público infantil, decidiu trazer de volta, após 15 anos, um programa matinal voltado para os pequenos. No próximo domingo, 26, o canal vai voltar exibir o ‘Domingo Animado’, que não ia ao ar desde 2010.

A informação foi confirmada pelo próprio SBT em nota divulgada à imprensa na última quinta-feira, 23. O Domingo Animado será exibido das 9h às 10h, assumindo parte do horário que era ocupado pelo Notícias Impressionantes, que seguirá das 10h às 11h.

Domingo Animado será exibido das 9h às 10h
Foto: Reprodução | SBT

A emissora já transmite, nos dias úteis, o ‘Bom Dia & Cia’, das 8h30 às 9h30, com a dupla de palhaços Patati Patatá. Já aos sábados, há o ‘Luccas Toon’, das 6h às 6h45, que entrega o horário para o ‘Sábado Animado’ com Silvia Abravanel, que fica no ar até 11h.

A presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, defende que ter programas infantis no ar é importante para formar o público da TV aberta no futuro. Esse pensamento, inclusive, já era defendido por Silvio Santos. Outras emissoras ignoram esse mercado por causa das restrições à publicidade para essa faixa etária.

“A gente entregou nossas crianças de bandeja para o digital, que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins”, pontuou Daniela em maio do ano passado, quando anunciou a volta do ‘Bom Dia & Cia’. “Eu lamentei quando o infantil saiu do ar. Tenho certeza que meu pai também, porque isso era um produto que ele resistiu demais em tirar do ar”, seguiu.

Ela ressaltou que o SBT “sempre foi um lugar de confiança”. “Vamos ampliar esse universo”, completou Daniela na ocasião. Segundo a executiva, a empresa está comprometida em retomar o papel de referência para a nova geração, reforçando o legado deixado por Silvio Santos.

Veja como vai ficar a grade do SBT aos domingos:

  • 6h - SBT Notícias
  • 7h - Pé na Estrada
  • 7h30 - SBT Sports
  • 8h30 - Show do Motor
  • 9h - Domingo Animado
  • 10h - Notícias Impressionantes
  • 11h - Sorteio da Tele Sena
  • 18h15 - Roda a Roda Jequiti
  • 19h - Programa Silvio Santos
  • 0h - The Chosen

