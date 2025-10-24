PROGRAMAÇÃO INFANTIL
SBT ressuscita programa infantil matinal depois de 15 anos
Decisão foi anunciada pelo SBT nesta semana
Por Edvaldo Sales
O SBT, única das grandes emissoras abertas a ter programação dedicada ao público infantil, decidiu trazer de volta, após 15 anos, um programa matinal voltado para os pequenos. No próximo domingo, 26, o canal vai voltar exibir o ‘Domingo Animado’, que não ia ao ar desde 2010.
A informação foi confirmada pelo próprio SBT em nota divulgada à imprensa na última quinta-feira, 23. O Domingo Animado será exibido das 9h às 10h, assumindo parte do horário que era ocupado pelo Notícias Impressionantes, que seguirá das 10h às 11h.
A emissora já transmite, nos dias úteis, o ‘Bom Dia & Cia’, das 8h30 às 9h30, com a dupla de palhaços Patati Patatá. Já aos sábados, há o ‘Luccas Toon’, das 6h às 6h45, que entrega o horário para o ‘Sábado Animado’ com Silvia Abravanel, que fica no ar até 11h.
A presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, defende que ter programas infantis no ar é importante para formar o público da TV aberta no futuro. Esse pensamento, inclusive, já era defendido por Silvio Santos. Outras emissoras ignoram esse mercado por causa das restrições à publicidade para essa faixa etária.
“A gente entregou nossas crianças de bandeja para o digital, que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins”, pontuou Daniela em maio do ano passado, quando anunciou a volta do ‘Bom Dia & Cia’. “Eu lamentei quando o infantil saiu do ar. Tenho certeza que meu pai também, porque isso era um produto que ele resistiu demais em tirar do ar”, seguiu.
Ela ressaltou que o SBT “sempre foi um lugar de confiança”. “Vamos ampliar esse universo”, completou Daniela na ocasião. Segundo a executiva, a empresa está comprometida em retomar o papel de referência para a nova geração, reforçando o legado deixado por Silvio Santos.
Veja como vai ficar a grade do SBT aos domingos:
- 6h - SBT Notícias
- 7h - Pé na Estrada
- 7h30 - SBT Sports
- 8h30 - Show do Motor
- 9h - Domingo Animado
- 10h - Notícias Impressionantes
- 11h - Sorteio da Tele Sena
- 18h15 - Roda a Roda Jequiti
- 19h - Programa Silvio Santos
- 0h - The Chosen
