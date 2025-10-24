Menu
TELEVISÃO
PREOCUPANTE

Ator baiano da Globo se envolve em acidente de trânsito

Ator estava a caminho de uma festa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/10/2025 - 8:41 h | Atualizada em 24/10/2025 - 9:26
Ator integrou o elenco de ‘Vale Tudo’
Ator integrou o elenco de ‘Vale Tudo’ -

O ator Lucas Leto, de 26 anos, se envolveu em um acidente de trânsito no Rio durante a noite de quinta-feira, 23. O artista interpretou o personagem Sardinha no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo.

Segundo o Splash, uma moto colidiu com a parte de trás do carro em que estava o ator, quebrando o vidro traseiro e causando um susto. O artista ia a um bar na zona sudoeste do Rio para confraternizar com os companheiros do ‘Dança dos Famosos’. O elenco celebrou o final de uma gravação realizada ontem.

A equipe de Lucas Leto afirmou que ele não se feriu e que foi “apenas um susto”. Lucas estava no banco traseiro e usava o cinto de segurança, segundo o Gshow.

x