Silvio Santos vai ser homenageado com estátua na Lapa

O apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado, 19, aos 93 anos, será homenageado com uma estátua no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes.

A sugestão partiu de um internauta: “Venho sugerir que a Prefeitura do RJ faça uma homenagem ao Silvio Santos colocando uma estátua dele em frente aos Arcos da Lapa. Será um tributo ao maior de todos os apresentadores, com esse tributo irá revitalizar a Lapa, levando turismo e alegria a todos”.

Em seguida, o prefeito respondeu marcando o perfil do cartunista e escultor Ique. “Faremos. Pessoal da prefeitura já está falando com o Ique”, escreveu.



Silvio Santos morou na Lapa nos primeiros anos de vida. Eduardo Paes citou isso em sua homenagem ao apresentador. “O menino da Lapa que fez história e se tornou o maior comunicador do Brasil. Silvio Santos era irreverência, geniliadade e alegria.”

“Com seu jeito único de ser, entrou na casa de milhões de brasileiros através da TV e conquistou o carinho e a admiração de todos nós. Um grande carioca paulistano, um grande brasileiro e um grande ser humano que fará muita falta. Hoje o céu está em festa!”, escreveu.