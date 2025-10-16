Taís Araújo fará pausa na carreira após confusão com a Globo

A famosa se envolveu em uma confusão - Foto: Reprodução | Instagram

Taís Araújo não esconde sua insatisfação com o rumo que sua personagem, Raquel Accioly, vem seguindo na reta final do remake da novela ‘Vale Tudo’. Após criticar publicamente o roteiro da trama, a atriz decidiu dar uma pausa na carreira audiovisual após a confusão com a TV Globo.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do portal ‘F5’, a artista pretende descansar sua imagem em 2026 e não fará trabalhos longos na TV aberta ou em plataformas de streaming.

Ele reforçou que a atitude da esposa de Lázaro Ramos é uma reação a sua chateação com a emissora, com quem possui contrato fixo até 2027 e havia lhe prometido uma versão diferente quando a convidou para dar vida a personagem.

Apesar da breve pausa, a famosa seguirá com os trabalhos de publicidade e está planejando uma peça de teatro, que deverá ser anunciada após a finalização dos trâmites da compra dos direitos de exibição.

Taís também pretende passar mais tempo com o marido, o também ator Lázaro Ramos, e os dois filhos: João Vicente, de 14 anos de idade, e Maria Antônia, de 10.