TELENOVELA

Após polêmicas, Taís Araújo se emociona com o fim de Vale Tudo

Trama chega ao capítulo final nesta sexta-feira, 17

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/10/2025 - 14:12 h
Taís Araujo interpreta Raquel Acioli
Taís Araujo interpreta Raquel Acioli -

Após polêmicas envolvendo o remake de Vale Tudo, Taís Araujo se emocionou durante as últimas gravações interpretando Raquel Acioli. A trama, que esteve envolta em controvérsias, incluindo o desenvolvimento da personagem, chega ao fim nesta sexta-feira, 17.

“Que bom que estou gravando hoje, no último dia, e que bom que posso estar tanto na externa quanto no estúdio, para ter a chance de agradecer a cada um, da figuração à equipe técnica. Todos fizeram parte dessa história comigo”, começou.

No final das gravações das cenas, a atriz caiu em lágrimas e agradeceu a todas as pessoas que participaram do processo da telenovela.

“Todos os dias eu me senti cuidada. Fui profundamente tocada pelo carinho e pela dedicação de cada um. Muito obrigada, de coração”, afirmou.

Sendo aplaudida pelos colegas, Taís contou ainda que a novela representou um grande desafio em sua carreira: “Já enfrentei muitos momentos difíceis, mas talvez este tenha sido o maior. Viver a Raquel foi intenso e desafiador, e só consegui seguir firme porque tive vocês comigo. Esse apoio fez toda a diferença”.

Com mais de 25 anos de carreira, a atriz se despede da novela em clima de celebração pelo fim de mais um ciclo. Com o término do remake, o horário será ocupado pela próxima novela das 21h, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva.

Polêmica Manuela Dias x Taís Araújo

Entre as inúmeras polêmicas de Vale Tudo, uma delas envolveu a autora da novela e a atriz Taís Araújo. A atriz admitiu publicamente seu descontentamento com a trajetória de sua personagem na trama.

“Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que me surpreendeu. Não era a trama original. Para mim, a Raquel seguiria uma curva ascendente”, disse ela durante participação no Mais Você, com Ana Maria Braga.

Nas redes sociais, internautas criaram teorias a partir do comentário da atriz, questionando se ela teria boicotado a própria personagem.“Manuela Dias sempre apagou os personagens negros das suas tramas”, disse um.

Outro comentou sobre a autora: “Já disse e repito, ela odeia a Taís Araújo porque a atriz não se submete a ela”. “Só mostra que é da mesma laia; está se importando pouco se a Raquel perdeu espaço. Inclusive, a Taís atraiu muitas publicidades para Vale Tudo”, declarou outro.

Tags:

x