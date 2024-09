Último capítulo de ‘Renascer’ será exibido mais cedo; saiba horário

Remaxe será antecipado por conta do jogo da seleção brasileira - Foto: Globo

A Globo exibirá o último capítulo da novela "Renascer" nesta sexta-feira,6. No entanto, por conta do jogo da Seleção Brasileiras nas Eliminatórias da Copa, a novela entrará no ar com antecedência.

Leia mais

>> Influencers Nanam e Rahmon Dias passam por audiência de custódia

Ao invés de passar na televisão às 21h20, na hora habitual, o capítulo do remake será exibido a partir das 20h50, meia-hora mais cedo.



O jogo está marcado para iniciar logo depois da novela, às 21h55. Nesta sexta, o Brasil enfrenta o Equador nas eliminatórias da Copa.

Leia mais

>> Cabeça deixada em posto de saúde é de suspeito de integrar o BDM

No sábado, 7, o último capítulo será reexibido. A reapresentação passará a partir das 21h30, segundo informações da programação da Globo.