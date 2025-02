Vale Tudo: Globo recontrata ex-galã que vendia conteúdo adulto

Globo fecha com mais um ator para novela - Foto: Reprodução

Ex-galã de Malhação, Bernardo Velasco está confirmado no elenco do remake de Vale Tudo, da Globo. Com a confirmação na trama, esse é o retorno dele às novelas após vender conteúdo adulto na internet.

O personagem que Velasco fará na trama, que substituirá Mania de Você a partir de março, será o personal trainer de Afonso Roitman (Humberto Carrão).

O ator voltará para a Globo após doze anos. Em 2012, ele esteve no elenco de "Malhação Conectados".

Depois da novela, o famoso participou de novelas da Record, como "Os Dez Mandamentos" e "A Terra Prometida". Recentemente, ele criou um perfil numa plataforma de conteúdo adulto.

Veja o ator:

A nova versão de Vale Tudo

A história gira em torno de Raquel (Taís Araujo), uma mulher batalhadora que trabalha como guia de turismo em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Por outro lado, sua filha, Maria de Fátima (Bella Campos), uma jovem desinteressada pela rotina na pacata cidade paranaense, sonha se tornar influencer digital e ficar rica a qualquer custo.

O conflito entre essas duas mulheres, a partir da ambição desmedida da filha, é a trama central. A produção é escrita por Manuela Dias com direção artística de Paulo Silvestrini.