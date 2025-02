‘Vale Tudo’: autora muda gênero de personagem importante em remake

‘Vale Tudo’ vai substituir ‘Mania de Você’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O remake de ‘Vale Tudo’ vai contar grandes mudanças em relação ao clássico de 1988. Segundo o Portal LeoDias, a autora Manuela Dias decidiu alterar o gênero de um dos personagens mais importantes na trajetória de Raquel (Taís Araujo).

Na versão original da novela, o jovem Gildo era interpretado por Fernando Almeida. Porém, agora, quem vai assumir o papel é a atriz novata Leticia Vieira. Com isso, o personagem vai se chamar Gilda.

Na história original, Gildo começou como um garoto de praia, ajudando Raquel a vender sanduíches depois que ela foi passada para trás pela filha ambiciosa, Maria de Fátima, que foi interpretada por Gloria Pires na primeira versão. Bella Campos assumiu o papel no remake.

Ao longo da trama, Gildo se tornou braço direito da protagonista. No remake, a nova personagem vai entrar no capítulo 10. Ainda conforme o Portal LeoDias, nesta adaptação, Raquel vai flagrar Gilda tentando furtar a bolsa de uma mulher distraída e, ao invés de entregá-la, decidirá dar uma chance para a jovem.

Em um diálogo forte, Raquel confrontará Gilda sobre sua atitude e oferecerá um sanduíche para acalmá-la. Emocionada, Gilda admitirá que está cheia de fome e desabafará sobre sua vida difícil, sem estudo e sem oportunidades. É nesse momento que Raquel propõe um trabalho na sua barraca, dando um novo rumo à personagem.

O remake de ‘Vale Tudo’ está previsto para estrear no dia 31 de março de 2025 na Globo, substituindo ‘Mania de Você’. As gravações começaram em Foz do Iguaçu, no Paraná, e agora seguem em Paraty, Angra dos Reis e Rio de Janeiro.