VÍDEO: Apresentadora da Globo se irrita e rebate Datena ao vivo

Datena irritou apresentadora durante entrevista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

José Luiz Datena acabou causando polêmica, nesta terça-feira, 6, durante entrevista que concedeu para Natuza Nery, apresentadora da GloboNews. O ex-apresentador da Band e atual candidato a prefeito de São Paulo acabou gerando um climão durante bate-papo.

Leia Mais:

>>> "Traições são comuns", dispara Tabata sobre decisão de Datena

>>> Datena surge em fúria e revela golpe terrível após candidatura em SP

>>> Datena enfrenta manifestantes em convenção: "isso não é democracia"

Em determinado momento da conversa, exibido no G1 Eleições 2024, a jornalista se irritou por estar sendo interrompida por Datena diversas vezes. Sem paciência, Natuza até fez acusação contra o famoso.

"Sei que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado, [mas] o senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar", disparou a apresentadora da Globo.

A jornalista também pontuou: "O senhor precisa ouvir as minhas perguntas, o senhor começa a falar antes de eu terminar. Datena não ficou calado e reagiu: "Só um detalhe, eu preciso ter o direito de responder. Você disse que eu teria uma hora pra responder. Eu ouvi todas [as perguntas] e respondi todas".

Natuza Nery reagiu: "Seis minutos e uma pergunta só, candidato". O comunicador, então, disse que precisava de mais tempo: "Mas um assunto como a Cracolândia… Natuza, eu não quero te contradizer, mas você não pode falar de problemas complexos em segundos".

"Candidato, não é esse o ponto. O senhor já ouviu falar numa expressão chamada ‘manterrupting’? É quando o homem não deixa a mulher falar", retrucou a apresentadora, que ouviu um pedido de desculpas: "Me desculpe, não é esse meu objetivo. Com qualquer entrevistador independente de gênero, a minha ação sempre foi essa. Eu tenho muito respeito pelas mulheres.