Cerca de 90% dos acidentes são causados por erros humanos | A TARDE

Em meio ao fluxo incessante de veículos e pedestres, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) está aprimorando suas estratégias para transformar a realidade negativa das estradas baianas. A campanha "Fique vivo no trânsito", por exemplo, destaca a necessidade premente de educação e respeito, apontando esses valores como fundamentais para um tráfego mais seguro e humano.

Com o objetivo de aprimorar a segurança viária na Bahia, o órgão tem concentrado esforços em diversas frentes, incluindo investimentos em tecnologia, como novos sistemas de monitoramento e a integração de dados. Essas iniciativas visam identificar comportamentos de risco e garantir a aplicação eficaz da legislação.

A campanha ressalta, também, a importância de seguir as normas de trânsito, como respeitar os limites de velocidade, utilizar corretamente os equipamentos de segurança e evitar o uso de dispositivos móveis durante a condução, atitudes que desempenham um papel crucial na redução de acidentes e na preservação de vidas.

Capacete, a chave para a proteção dos motociclistas

O Detran-BA destaca o uso correto do capacete como uma medida essencial para a segurança dos motociclistas. De acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso adequado do dispositivo pode reduzir significativamente os ferimentos cerebrais e diminuir em até 76% o risco de morte em caso de acidentes.

>>> Uso do capacete reduz em quase 80% o risco de morte no trânsito

Álcool e direção

A questão álcool e direção continua sendo motivo de grande preocupação em todo o mundo, e na Bahia não é diferente. Dados alarmantes da OMS revelam que esse é o segundo maior fator contribuinte para acidentes, tornando-se não apenas um desafio de segurança viária, mas também uma questão de saúde pública.

>>> Consumo de álcool representa cerca de 30% das infrações na Bahia

Velocidade e respeito aos sinais

O respeito aos sinais de trânsito e aos limites de velocidade é fundamental para evitar acidentes graves. O Detran-BA destaca que cerca de 90% dos acidentes são causados por erros humanos, sendo a velocidade a principal causa, seguida pela combinação álcool e direção, e pelo uso inadequado do celular.

>>> Excesso de velocidade é a principal causa de acidentes no Brasil

Respeito e Educação



Para reforçar essas medidas, o Detran-BA tem intensificado parcerias com escolas, empresas e comunidades locais, oferecendo cursos, palestras e materiais educativos a fim de disseminar boas práticas no trânsito. Além da educação, a campanha enfatiza a importância do respeito mútuo entre os diferentes modais de transporte, essencial para evitar conflitos e acidentes.

"O Detran-BA intensifica esforços na conscientização e fiscalização, com campanhas educativas que visam alertar os motoristas sobre a importância de respeitar as normas estabelecidas, mas também a vida e a segurança de todos. O respeito aos sinais e limites de velocidade não é apenas uma obrigação legal, mas uma atitude que salva vidas e contribui para um trânsito mais harmonioso e seguro em todo o estado da Bahia", destaca o diretor-geral do departamento, Rodrigo Pimentel.

"Fique vivo no trânsito" é uma campanha promovida pelo A TARDE, em parceria com o Detran-BA e o Governo do Estado. Esta série especial é um convite à conscientização e à mudança de hábitos negativos no trânsito. Acompanhe os veículos do Grupo A TARDE e descubra dicas essenciais, além de informações cruciais que tornarão nossas estradas mais seguras.