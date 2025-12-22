TURISMO
Águas cristalinas: descubra os encantos do famoso "Caribe brasileiro"
Sol o ano todo e praias paradisíacas: saiba como planejar sua viagem
Por Isabela Cardoso
Com dunas de areia branca e águas de um azul-turquesa cristalino, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, consolida-se como um dos destinos turísticos mais procurados do país. O apelido de "Caribe brasileiro" não é por acaso: a cidade combina paisagens paradisíacas com uma infraestrutura completa.
A localização estratégica do município é um dos seus maiores diferenciais. De acordo com informações da plataforma Booking, a proximidade com Arraial do Cabo e Búzios permite que o viajante explore o melhor da Região dos Lagos em um único roteiro.
Roteiro de praias: do agito ao refúgio natural
Cabo Frio oferece opções para todos os perfis de banhistas. A Praia do Forte é o coração da cidade e o principal ponto de encontro, dividindo a mesma faixa litorânea com a Praia das Dunas e a Praia do Foguete, que se estende até a Praia do Pontal, já na vizinha Arraial do Cabo.
Para quem prefere cenários mais reservados ou contato direto com a natureza, os arredores reservam tesouros como:
- Praia das Conchas e Praia do Peró: Vizinhas e famosas pela beleza preservada.
- Ilha do Japonês: Um refúgio encantador de águas rasas e calmas.
- Praia Brava: Menos conhecida e ideal para quem busca isolamento e ondas mais fortes.
Gastronomia local e melhor época para visitar
A experiência em Cabo Frio vai além do mar e se estende à mesa. A gastronomia da cidade é diversificada, com restaurantes que valorizam ingredientes locais. O destaque fica para os frutos do mar sempre frescos e pratos típicos da região, como o tradicional peixe com banana.
Leia Também:
Diferente de outros destinos litorâneos do Sudeste, em Cabo Frio quase nunca chove, e a temperatura permanece amena durante todo o ano. Essa estabilidade climática torna a cidade um refúgio ideal para férias ou feriados curtos, especialmente para quem viaja a partir do Rio de Janeiro ou de São Paulo.
Segurança e cuidados ao turista
Em termos de segurança, Cabo Frio permite passeios tranquilos pelos pontos turísticos e caminhadas pela orla. No entanto, como em qualquer destino de grande circulação, as autoridades recomendam atenção.
Furtos podem ocorrer, principalmente em áreas de praias e trilhas mais isoladas. O ideal é manter a vigilância com objetos de valor e preferir horários de maior movimento para explorar as áreas naturais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes