Águas cristalinas: descubra os encantos do famoso "Caribe brasileiro"

Praia das Conchas, em Cabo Frio - Foto: Reprodução | Prefeitura de Cabo Frio

Com dunas de areia branca e águas de um azul-turquesa cristalino, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, consolida-se como um dos destinos turísticos mais procurados do país. O apelido de "Caribe brasileiro" não é por acaso: a cidade combina paisagens paradisíacas com uma infraestrutura completa.

A localização estratégica do município é um dos seus maiores diferenciais. De acordo com informações da plataforma Booking, a proximidade com Arraial do Cabo e Búzios permite que o viajante explore o melhor da Região dos Lagos em um único roteiro.

Roteiro de praias: do agito ao refúgio natural

Cabo Frio oferece opções para todos os perfis de banhistas. A Praia do Forte é o coração da cidade e o principal ponto de encontro, dividindo a mesma faixa litorânea com a Praia das Dunas e a Praia do Foguete, que se estende até a Praia do Pontal, já na vizinha Arraial do Cabo.

Para quem prefere cenários mais reservados ou contato direto com a natureza, os arredores reservam tesouros como:

Praia das Conchas e Praia do Peró: Vizinhas e famosas pela beleza preservada.

Vizinhas e famosas pela beleza preservada. Ilha do Japonês: Um refúgio encantador de águas rasas e calmas.

Um refúgio encantador de águas rasas e calmas. Praia Brava: Menos conhecida e ideal para quem busca isolamento e ondas mais fortes.

Gastronomia local e melhor época para visitar

A experiência em Cabo Frio vai além do mar e se estende à mesa. A gastronomia da cidade é diversificada, com restaurantes que valorizam ingredientes locais. O destaque fica para os frutos do mar sempre frescos e pratos típicos da região, como o tradicional peixe com banana.

Diferente de outros destinos litorâneos do Sudeste, em Cabo Frio quase nunca chove, e a temperatura permanece amena durante todo o ano. Essa estabilidade climática torna a cidade um refúgio ideal para férias ou feriados curtos, especialmente para quem viaja a partir do Rio de Janeiro ou de São Paulo.

Segurança e cuidados ao turista

Em termos de segurança, Cabo Frio permite passeios tranquilos pelos pontos turísticos e caminhadas pela orla. No entanto, como em qualquer destino de grande circulação, as autoridades recomendam atenção.

Furtos podem ocorrer, principalmente em áreas de praias e trilhas mais isoladas. O ideal é manter a vigilância com objetos de valor e preferir horários de maior movimento para explorar as áreas naturais.