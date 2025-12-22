ADRENALINA
Cidade brasileira com vulcão extinto é ideal para viver uma aventura
Cidade tem se destacado por oferecer uma experiência turística pouco convencional
Entre os destinos mais inusitados do estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu tem se destacado por oferecer uma experiência turística pouco convencional. Localizada a cerca de 40 quilômetros da capital fluminense, a cidade reúne estrutura urbana, áreas preservadas de natureza e um atrativo que chama atenção: um vulcão extinto.
Com uma combinação de trilhas, cachoeiras e espaços de lazer, o município também conta com uma vida noturna movimentada, marcada por bares e restaurantes que atraem moradores e visitantes.
Cidade abriga um vulcão
Um dos principais pontos turísticos de Nova Iguaçu é o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, conhecido como Parque do Vulcão.
O local está entre os mais visitados da cidade e oferece poços naturais, trilhas ecológicas e a possibilidade de caminhar por formações geológicas de um antigo vulcão extinto, proporcionando uma experiência única aos turistas.
O parque também é destino para quem busca aventura. A rampa de voo livre da Serra do Vulcão garante uma vista privilegiada da Baixada Fluminense e da Baía de Guanabara, atraindo praticantes de esportes radicais.
Quando visitar a cidade?
Para quem deseja aproveitar trilhas e cachoeiras, os períodos de outono e inverno são os mais indicados, devido ao clima mais ameno. Já para compras, gastronomia e vida noturna, Nova Iguaçu pode ser visitada durante todo o ano.
