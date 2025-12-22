Menu
ADRENALINA

Cidade brasileira com vulcão extinto é ideal para viver uma aventura

Cidade tem se destacado por oferecer uma experiência turística pouco convencional

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/12/2025 - 18:30 h
Nova Iguaçu tem se destacado por oferecer uma experiência turística pouco convencional
Nova Iguaçu tem se destacado por oferecer uma experiência turística pouco convencional -

Entre os destinos mais inusitados do estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu tem se destacado por oferecer uma experiência turística pouco convencional. Localizada a cerca de 40 quilômetros da capital fluminense, a cidade reúne estrutura urbana, áreas preservadas de natureza e um atrativo que chama atenção: um vulcão extinto.

Com uma combinação de trilhas, cachoeiras e espaços de lazer, o município também conta com uma vida noturna movimentada, marcada por bares e restaurantes que atraem moradores e visitantes.

Cidade abriga um vulcão

Um dos principais pontos turísticos de Nova Iguaçu é o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, conhecido como Parque do Vulcão.

O local está entre os mais visitados da cidade e oferece poços naturais, trilhas ecológicas e a possibilidade de caminhar por formações geológicas de um antigo vulcão extinto, proporcionando uma experiência única aos turistas.

O parque também é destino para quem busca aventura. A rampa de voo livre da Serra do Vulcão garante uma vista privilegiada da Baixada Fluminense e da Baía de Guanabara, atraindo praticantes de esportes radicais.

Quando visitar a cidade?

Para quem deseja aproveitar trilhas e cachoeiras, os períodos de outono e inverno são os mais indicados, devido ao clima mais ameno. Já para compras, gastronomia e vida noturna, Nova Iguaçu pode ser visitada durante todo o ano.

