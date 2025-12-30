TURISMO
Erguida dentro de um vulcão, esta cidade brasileira encanta turistas
Poços de Caldas nasceu dentro de uma antiga caldeira vulcânica e transformou sua geologia rara em tradição
Por Iarla Queiroz
Localizada no sul de Minas Gerais, Poços de Caldas ocupa um dos cenários geológicos mais singulares do Brasil: o interior de uma caldeira vulcânica extinta há milhões de anos. Essa formação rara é a origem das águas termais e sulfurosas que brotam do solo e tornaram a cidade referência nacional em turismo de bem-estar desde o período imperial.
Ao longo do tempo, a herança vulcânica moldou não apenas o relevo da região, cercada pela Serra de São Domingos, mas também a identidade cultural, econômica e turística do município.
Águas que atravessam séculos
As águas sulfurosas de Poços de Caldas são conhecidas há mais de um século por suas propriedades curativas e relaxantes. Frequentadas desde o Império, elas ajudaram a consolidar a cidade como um dos destinos terapêuticos mais tradicionais do país.
O Thermas Antônio Carlos é o maior símbolo desse legado. O espaço mantém viva a tradição dos banhos medicinais em um prédio de arquitetura clássica, que se tornou um dos cartões-postais da cidade.
Cristais que ganharam o mundo
Além das águas, Poços de Caldas também se destaca pela fabricação artesanal de cristais. A tradição local é reconhecida internacionalmente e utiliza técnicas ancestrais que remetem ao estilo de Murano, na Itália.
A produção artesanal se transformou em uma das atividades culturais e econômicas mais marcantes do município, atraindo visitantes interessados em arte, design e história.
Qualidade de vida como marca registrada
Viver em Poços de Caldas significa conviver com altos índices de desenvolvimento humano. A cidade combina o charme das praças mineiras com uma infraestrutura urbana sólida, oferecendo segurança, educação de qualidade e um setor de serviços bem estruturado.
Esse equilíbrio faz do município uma alternativa para quem deseja sair das grandes metrópoles sem abrir mão de oportunidades profissionais. A economia local é diversificada e conta com a presença de importantes indústrias multinacionais.
Natureza, cultura e rotina tranquila
O cotidiano em Poços de Caldas é marcado pelo contato direto com a natureza e por uma agenda cultural ativa. Trilhas pelas montanhas que cercam a antiga cratera vulcânica convivem com espaços tradicionais de contemplação, como o Recanto Japonês.
Eventos culturais e apresentações musicais ao ar livre reforçam a vocação da cidade para unir tranquilidade, lazer e vida comunitária.
Um destino que vai além do turismo
Poços de Caldas se consolidou como um lugar onde história, saúde e qualidade de vida caminham juntas. Seja para visitar, morar ou investir, a cidade segue encantando por transformar um passado geológico singular em um presente equilibrado e acolhedor.
