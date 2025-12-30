TURISMO
Vai fechar! Disney anuncia despedidas históricas dos parques em 2026
Entre inaugurações recentes e despedidas anunciadas, a Disney movimenta seus parques em Orlando
Por Iarla Queiroz
Entre princesas, vilões e muita tecnologia, a Disney vive um momento de transição nos parques de Orlando. Enquanto novas atrações estreiam e encantam o público, outras caminham para o adeus.
A partir de 2026, fãs terão que se despedir de experiências icônicas, como a Rock’n’ Roller Coaster no formato atual e o Dinosaur, no Animal Kingdom. Ao mesmo tempo, o complexo se prepara para uma nova fase, com expansões ambiciosas que se estendem até 2028.
Zootopia assume a Árvore da Vida
Uma das grandes estreias recentes é Zootopia: Better Zoogether!, atração inaugurada oficialmente no Animal Kingdom. Instalado na tradicional Árvore da Vida, o show 4D reúne personagens queridos do filme, como Judy Hopps, Nick Wilde e a popstar Gazelle.
Com forte uso de recursos tecnológicos, a experiência conduz o público por diferentes biomas, acompanhando performances cheias de movimento e interação.
Magic Kingdom ganha noites ainda mais mágicas
As noites no Magic Kingdom ganharam um novo brilho com o lançamento do desfile Disney Starlight: Dream the Night Away. A parada noturna conta com dez carros alegóricos iluminados, ocupados por personagens clássicos e contemporâneos.
Moana, Cinderela, Elsa, Peter Pan, Pinóquio e Mirabel Madrigal dividem espaço com os anfitriões Mickey e Minnie, em um espetáculo visual que já virou destaque do parque.
Ariel volta aos palcos em nova versão
No Hollywood Studios, os fãs de “A Pequena Sereia” ganharam um musical completamente repaginado. A produção mistura atores ao vivo, animações digitais e bonecos extremamente realistas, criando cenas em que nem sempre é fácil distinguir humanos de animatrônicos.
Efeitos como bolhas de sabão lançadas sobre a plateia e a trilha sonora já conhecida ajudam a reforçar o clima de encantamento da nova adaptação.
Vilões roubam a cena — e a torcida
Outro sucesso recente no Hollywood Studios é o musical dedicado aos vilões da Disney. Com cenários que extrapolam o palco e projeções que recriam o reino do Espelho Mágico, o espetáculo coloca Cruella de Vil, Capitão Gancho e Malévola em disputa direta com o público.
A cada apresentação, quem recebe mais aplausos vence a batalha. Em uma das sessões, Capitão Gancho levou a melhor, mesmo com torcida dividida.
Heróis e vilões também dominam os mares
A força dos vilões e heróis se estende além dos parques. O Disney Destiny, novo navio da Disney Cruise Line, aposta no embate entre personagens dos universos Disney, Pixar e Marvel como conceito central.
O destaque fica para o Grand Hall, com uma estátua de T’Challa, o Pantera Negra, e para a inédita silhueta do Homem-Aranha na popa. O navio também estreia novos espetáculos, restaurantes temáticos e áreas imersivas, incluindo um musical exclusivo de “Hércules”.
Piratas ganham ponto de encontro inédito
No Animal Kingdom, uma novidade curiosa abriu as portas no fim de agosto: a The Beak and Barrel, taverna temática inspirada no universo de Piratas do Caribe. O espaço aposta em detalhes escondidos — como um navio que parece afundar dentro de um garrafão e um papagaio “falante”.
Os atendentes, caracterizados como corsários, completam a experiência com um linguajar bastante peculiar.
Atrações clássicas passam por transformação
Algumas atrações seguem, mas de cara nova. O Test Track, no Epcot, chegou à versão 3.0, com mais tecnologia e quase 30 mil pontos de luz no circuito interno. Já a parte externa da corrida, que alcança até 104 km/h, permanece como o grande final da experiência.
Para 2026, a mudança mais aguardada — e polêmica — é a reformulação da Rock’n’ Roller Coaster, no Hollywood Studios. A montanha-russa deixará de ser associada ao Aerosmith e passará a ter a Electric Mayhem, da franquia The Muppets, como tema. Quem quiser se despedir da versão original deve se apressar: o último dia de operação está previsto para 1º de março de 2026.
A Big Thunder Mountain Railroad também será reaberta no Magic Kingdom com novos cenários, inspirados nos fenômenos naturais das Rainbow Caverns, incluindo formações luminosas e piscinas fosforescentes.
“Carros” acelera rumo ao Magic Kingdom
A franquia Carros vai ganhar uma área própria no Magic Kingdom. Batizada de Piston Peak National Park, a nova região será inspirada nos parques nacionais dos Estados Unidos.
Ainda sem data oficial de abertura — com especulações apontando para 2027 —, o espaço deve contar com duas atrações: uma voltada para crianças menores e outra que simula uma jornada off-road por montanhas, rios, cachoeiras e gêiseres.
Encanto e Indiana Jones dividem nova terra
Também prevista para 2027, a área Tropical Americas, no Animal Kingdom, reunirá atrações de Encanto e Indiana Jones. O Pueblo Esperanza terá uma grande fonte central, enquanto a Casita permitirá ao público conhecer a floresta tropical que surge dentro do quarto de Antonio Madrigal.
Já com Indiana Jones, a proposta é explorar um templo maia preservado e repleto de mistérios.
Uma terra inteira dedicada aos vilões
O Magic Kingdom ainda ganhará a aguardada Villains Land, uma área exclusiva para os antagonistas da Disney.
Com poucas informações divulgadas até agora, a promessa é de um ambiente sombrio e imersivo, com duas grandes atrações, além de restaurantes e lojas. A inauguração só deve acontecer a partir de 2028.
Monstros S.A. fecha o ciclo de novidades
Também em 2028, o Hollywood Studios deve receber Monstrópolis, área totalmente dedicada à franquia Monstros S.A.. O grande destaque será a primeira montanha-russa suspensa da Disney, inspirada na icônica cena das portas mágicas da fábrica. Na atração, os trilhos ficarão acima do carrinho, deixando os pés dos visitantes soltos durante o percurso.
Entre despedidas marcantes e promessas ambiciosas, a Disney deixa claro que os próximos anos serão de profundas transformações — sempre mantendo viva a magia que atrai fãs do mundo inteiro.
