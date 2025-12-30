Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Vai fechar! Disney anuncia despedidas históricas dos parques em 2026

Entre inaugurações recentes e despedidas anunciadas, a Disney movimenta seus parques em Orlando

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

30/12/2025 - 14:09 h
A Disney confirmou o fechamento de atrações clássicas a partir de 2026
A Disney confirmou o fechamento de atrações clássicas a partir de 2026 -

Entre princesas, vilões e muita tecnologia, a Disney vive um momento de transição nos parques de Orlando. Enquanto novas atrações estreiam e encantam o público, outras caminham para o adeus.

A partir de 2026, fãs terão que se despedir de experiências icônicas, como a Rock’n’ Roller Coaster no formato atual e o Dinosaur, no Animal Kingdom. Ao mesmo tempo, o complexo se prepara para uma nova fase, com expansões ambiciosas que se estendem até 2028.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Electric Mayhem - The Muppets
Electric Mayhem - The Muppets | Foto: Divulgação / Disney

Zootopia assume a Árvore da Vida

Uma das grandes estreias recentes é Zootopia: Better Zoogether!, atração inaugurada oficialmente no Animal Kingdom. Instalado na tradicional Árvore da Vida, o show 4D reúne personagens queridos do filme, como Judy Hopps, Nick Wilde e a popstar Gazelle.

Com forte uso de recursos tecnológicos, a experiência conduz o público por diferentes biomas, acompanhando performances cheias de movimento e interação.

Zootopia: Better Zoogether
Zootopia: Better Zoogether | Foto: Divulgação / Disney

Magic Kingdom ganha noites ainda mais mágicas

As noites no Magic Kingdom ganharam um novo brilho com o lançamento do desfile Disney Starlight: Dream the Night Away. A parada noturna conta com dez carros alegóricos iluminados, ocupados por personagens clássicos e contemporâneos.

Moana, Cinderela, Elsa, Peter Pan, Pinóquio e Mirabel Madrigal dividem espaço com os anfitriões Mickey e Minnie, em um espetáculo visual que já virou destaque do parque.

Disney Starlight: Dream the Night Away
Disney Starlight: Dream the Night Away | Foto: Divulgação / Disney

Leia Também:

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina
Morro de São Paulo proíbe comércio entre 0h e 6h e revolta trabalhadores
Descubra 3 "Caribes brasileiros" ideais para visitar sem gastar muito
Parque do Nordeste supera Disney em lista de melhores do mundo de 2025

Ariel volta aos palcos em nova versão

No Hollywood Studios, os fãs de “A Pequena Sereia” ganharam um musical completamente repaginado. A produção mistura atores ao vivo, animações digitais e bonecos extremamente realistas, criando cenas em que nem sempre é fácil distinguir humanos de animatrônicos.

Efeitos como bolhas de sabão lançadas sobre a plateia e a trilha sonora já conhecida ajudam a reforçar o clima de encantamento da nova adaptação.

A Pequena Sereia - O musical
A Pequena Sereia - O musical | Foto: Divulgação / Disney

Vilões roubam a cena — e a torcida

Outro sucesso recente no Hollywood Studios é o musical dedicado aos vilões da Disney. Com cenários que extrapolam o palco e projeções que recriam o reino do Espelho Mágico, o espetáculo coloca Cruella de Vil, Capitão Gancho e Malévola em disputa direta com o público.

A cada apresentação, quem recebe mais aplausos vence a batalha. Em uma das sessões, Capitão Gancho levou a melhor, mesmo com torcida dividida.

Vilões - O musical
Vilões - O musical | Foto: Divulgação / Disney

Heróis e vilões também dominam os mares

A força dos vilões e heróis se estende além dos parques. O Disney Destiny, novo navio da Disney Cruise Line, aposta no embate entre personagens dos universos Disney, Pixar e Marvel como conceito central.

O destaque fica para o Grand Hall, com uma estátua de T’Challa, o Pantera Negra, e para a inédita silhueta do Homem-Aranha na popa. O navio também estreia novos espetáculos, restaurantes temáticos e áreas imersivas, incluindo um musical exclusivo de “Hércules”.

Disney Destiny - Disney Cruise Line
Disney Destiny - Disney Cruise Line | Foto: Divulgação / Disney

Piratas ganham ponto de encontro inédito

No Animal Kingdom, uma novidade curiosa abriu as portas no fim de agosto: a The Beak and Barrel, taverna temática inspirada no universo de Piratas do Caribe. O espaço aposta em detalhes escondidos — como um navio que parece afundar dentro de um garrafão e um papagaio “falante”.

Os atendentes, caracterizados como corsários, completam a experiência com um linguajar bastante peculiar.

The Beak and Barrel
The Beak and Barrel | Foto: Divulgação / Disney

Atrações clássicas passam por transformação

Algumas atrações seguem, mas de cara nova. O Test Track, no Epcot, chegou à versão 3.0, com mais tecnologia e quase 30 mil pontos de luz no circuito interno. Já a parte externa da corrida, que alcança até 104 km/h, permanece como o grande final da experiência.

Para 2026, a mudança mais aguardada — e polêmica — é a reformulação da Rock’n’ Roller Coaster, no Hollywood Studios. A montanha-russa deixará de ser associada ao Aerosmith e passará a ter a Electric Mayhem, da franquia The Muppets, como tema. Quem quiser se despedir da versão original deve se apressar: o último dia de operação está previsto para 1º de março de 2026.

A Big Thunder Mountain Railroad também será reaberta no Magic Kingdom com novos cenários, inspirados nos fenômenos naturais das Rainbow Caverns, incluindo formações luminosas e piscinas fosforescentes.

Test Track 3.0
Test Track 3.0 | Foto: Divulgação / Disney

“Carros” acelera rumo ao Magic Kingdom

A franquia Carros vai ganhar uma área própria no Magic Kingdom. Batizada de Piston Peak National Park, a nova região será inspirada nos parques nacionais dos Estados Unidos.

Ainda sem data oficial de abertura — com especulações apontando para 2027 —, o espaço deve contar com duas atrações: uma voltada para crianças menores e outra que simula uma jornada off-road por montanhas, rios, cachoeiras e gêiseres.

Piston Peak National Park
Piston Peak National Park | Foto: Divulgação / Disney

Encanto e Indiana Jones dividem nova terra

Também prevista para 2027, a área Tropical Americas, no Animal Kingdom, reunirá atrações de Encanto e Indiana Jones. O Pueblo Esperanza terá uma grande fonte central, enquanto a Casita permitirá ao público conhecer a floresta tropical que surge dentro do quarto de Antonio Madrigal.

Já com Indiana Jones, a proposta é explorar um templo maia preservado e repleto de mistérios.

Tropical Americas - Animal Kingdom
Tropical Americas - Animal Kingdom | Foto: Divulgação / Disney

Uma terra inteira dedicada aos vilões

O Magic Kingdom ainda ganhará a aguardada Villains Land, uma área exclusiva para os antagonistas da Disney.

Com poucas informações divulgadas até agora, a promessa é de um ambiente sombrio e imersivo, com duas grandes atrações, além de restaurantes e lojas. A inauguração só deve acontecer a partir de 2028.

Villains Land
Villains Land | Foto: Divulgação / Disney

Monstros S.A. fecha o ciclo de novidades

Também em 2028, o Hollywood Studios deve receber Monstrópolis, área totalmente dedicada à franquia Monstros S.A.. O grande destaque será a primeira montanha-russa suspensa da Disney, inspirada na icônica cena das portas mágicas da fábrica. Na atração, os trilhos ficarão acima do carrinho, deixando os pés dos visitantes soltos durante o percurso.

Entre despedidas marcantes e promessas ambiciosas, a Disney deixa claro que os próximos anos serão de profundas transformações — sempre mantendo viva a magia que atrai fãs do mundo inteiro.

Monstrópolis - Hollywood Studios
Monstrópolis - Hollywood Studios | Foto: Divulgação / Disney

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

férias parques da disney Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Disney confirmou o fechamento de atrações clássicas a partir de 2026
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

A Disney confirmou o fechamento de atrações clássicas a partir de 2026
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

A Disney confirmou o fechamento de atrações clássicas a partir de 2026
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

A Disney confirmou o fechamento de atrações clássicas a partir de 2026
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

x