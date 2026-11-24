Após registrar ocupação hoteleira próxima de 100% durante o feriadão da Consciência Negra, em 20 de novembro, Morro de São Paulo, no arquipélago de Cairu, na Bahia, se prepara para receber um novo fluxo de turistas. O destino será palco da 10ª edição do Festival da Primavera, entre os dias 4 e 6 de dezembro, com shows gratuitos de artistas como Vanessa da Mata, Tomate e Dubdogz.

O movimento registrado no feriado encerra uma sequência de datas de grande procura turística no segundo semestre e marca o início da alta temporada na região.

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Segundo a Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC), a rede de pousadas, restaurantes e serviços turísticos está preparada para receber um volume maior de visitantes nacionais e estrangeiros durante o verão.

Uma das estratégias para impulsionar o turismo na região é a campanha “Escolha sua maré”, que incentiva os visitantes a conhecerem Morro de São Paulo e Boipeba em uma mesma viagem.

Turismo na Bahia cresce acima da média nacional

A movimentação em Morro de São Paulo acompanha o cenário de crescimento do setor turístico baiano. Dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o volume das atividades turísticas no estado cresceu 9,9% entre janeiro e setembro de 2026, enquanto o índice nacional registrou queda de 0,7%.

Somente em setembro, a Bahia apresentou alta de 17,9% em relação ao mesmo mês de 2025, o maior crescimento entre as 17 unidades da Federação pesquisadas.

Para a temporada de verão e Carnaval 2026/2027, a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) estima a chegada de mais de 10 milhões de visitantes ao estado, com movimentação econômica superior a R$ 25 bilhões.

Festival da Primavera terá três dias de shows gratuitos

A próxima grande atração de Morro de São Paulo será o Festival da Primavera, que reúne artistas nacionais e locais na Segunda Praia. A programação contempla diferentes estilos musicais, como MPB, axé, forró e música eletrônica.

Confira a programação gratuita