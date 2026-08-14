Praia na Bahia é eleita uma das 25 melhores do mundo para nudismo

Uma praia da Bahia foi incluída entre as 25 melhores praias de nudismo do mundo pela CNN Travel. A Praia de Massarandupió, em Entre Rios, aparece na seleção ao lado de destinos naturistas de seis continentes.



Localizada no litoral norte da Bahia, a cerca de 90 quilômetros de Salvador, Massarandupió possui aproximadamente 2 km reservados à prática do naturismo. A área, conhecida como Praia das Dunas, reúne faixa de areia, coqueiros, dunas, vegetação nativa e um rio que passa atrás da formação de areia.



Segundo a publicação, o trecho naturista fica a cerca de duas horas de carro da capital baiana. Para chegar à área, é necessário caminhar aproximadamente 20 minutos a partir do estacionamento pela orla.



A prática do naturismo no local foi oficializada em 1999. Atualmente, a área é regulamentada pela Lei Municipal nº 164/2018 e organizada pela Associação Massarandupiana de Naturismo (Amanat).



A região também está inserida em uma Área de Proteção Ambiental (APA), com estrutura formada por estacionamento e dois quiosques que comercializam alimentos e bebidas.

Praia tem regras para frequentadores

A área naturista de Massarandupió possui normas específicas para garantir a convivência entre os visitantes. Dentro do espaço delimitado, a nudez é obrigatória, como forma de estabelecer igualdade entre os frequentadores.

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Comportamentos desrespeitosos, assédio e práticas sexuais são proibidos. Os visitantes também devem preservar a limpeza do local e respeitar a fauna e a flora.



Outra regra envolve fotografias: imagens de outras pessoas só podem ser feitas com autorização. Crianças e adolescentes também podem frequentar a área.

Seleção reúne praias de seis continentes

A lista da CNN Travel inclui praias com perfis bastante diferentes, desde pequenas faixas cercadas por falésias até grandes áreas naturistas próximas a centros urbanos.



Entre os destinos selecionados estão Playa Naturista Chihuahua, no Uruguai; Wreck Beach, no Canadá; Black’s Beach, nos Estados Unidos; Red Beach, na Grécia; Cap d’Agde Beach, na França; Playa de Maspalomas, na Espanha; e Haulover Beach Park, em Miami.



Massarandupió aparece como a única representante brasileira na relação.



A publicação destaca que o naturismo ganhou força na Europa e na América do Norte durante a primeira metade do século XX. Atualmente, praias, resorts e outros espaços com nudez opcional ou autorizada estão espalhados por diferentes países.

Como é a experiência em Massarandupió

O trecho naturista combina o ambiente de praia com uma paisagem marcada pelas dunas e pela vegetação costeira. A distância em relação aos principais centros turísticos do litoral baiano também contribui para uma experiência mais reservada.

A área foi criada dentro de regras específicas para a prática do naturismo, com preocupação com privacidade, respeito entre os frequentadores e preservação ambiental.

A presença de Massarandupió em uma seleção internacional coloca a praia do litoral norte baiano ao lado de alguns dos destinos naturistas mais conhecidos do mundo.