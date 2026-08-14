TURISMO
Praia na Bahia é eleita uma das 25 melhores do mundo para nudismo
Massarandupió foi escolhida entre destinos naturistas de seis continentes
Uma praia da Bahia foi incluída entre as 25 melhores praias de nudismo do mundo pela CNN Travel. A Praia de Massarandupió, em Entre Rios, aparece na seleção ao lado de destinos naturistas de seis continentes.
Localizada no litoral norte da Bahia, a cerca de 90 quilômetros de Salvador, Massarandupió possui aproximadamente 2 km reservados à prática do naturismo. A área, conhecida como Praia das Dunas, reúne faixa de areia, coqueiros, dunas, vegetação nativa e um rio que passa atrás da formação de areia.
Segundo a publicação, o trecho naturista fica a cerca de duas horas de carro da capital baiana. Para chegar à área, é necessário caminhar aproximadamente 20 minutos a partir do estacionamento pela orla.
A prática do naturismo no local foi oficializada em 1999. Atualmente, a área é regulamentada pela Lei Municipal nº 164/2018 e organizada pela Associação Massarandupiana de Naturismo (Amanat).
A região também está inserida em uma Área de Proteção Ambiental (APA), com estrutura formada por estacionamento e dois quiosques que comercializam alimentos e bebidas.
Praia tem regras para frequentadores
A área naturista de Massarandupió possui normas específicas para garantir a convivência entre os visitantes. Dentro do espaço delimitado, a nudez é obrigatória, como forma de estabelecer igualdade entre os frequentadores.
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Comportamentos desrespeitosos, assédio e práticas sexuais são proibidos. Os visitantes também devem preservar a limpeza do local e respeitar a fauna e a flora.
Outra regra envolve fotografias: imagens de outras pessoas só podem ser feitas com autorização. Crianças e adolescentes também podem frequentar a área.
Seleção reúne praias de seis continentes
A lista da CNN Travel inclui praias com perfis bastante diferentes, desde pequenas faixas cercadas por falésias até grandes áreas naturistas próximas a centros urbanos.
Entre os destinos selecionados estão Playa Naturista Chihuahua, no Uruguai; Wreck Beach, no Canadá; Black’s Beach, nos Estados Unidos; Red Beach, na Grécia; Cap d’Agde Beach, na França; Playa de Maspalomas, na Espanha; e Haulover Beach Park, em Miami.
Massarandupió aparece como a única representante brasileira na relação.
A publicação destaca que o naturismo ganhou força na Europa e na América do Norte durante a primeira metade do século XX. Atualmente, praias, resorts e outros espaços com nudez opcional ou autorizada estão espalhados por diferentes países.
Como é a experiência em Massarandupió
O trecho naturista combina o ambiente de praia com uma paisagem marcada pelas dunas e pela vegetação costeira. A distância em relação aos principais centros turísticos do litoral baiano também contribui para uma experiência mais reservada.
A área foi criada dentro de regras específicas para a prática do naturismo, com preocupação com privacidade, respeito entre os frequentadores e preservação ambiental.
A presença de Massarandupió em uma seleção internacional coloca a praia do litoral norte baiano ao lado de alguns dos destinos naturistas mais conhecidos do mundo.