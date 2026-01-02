Shopping flutuante? Complexo gigante sobre o mar conquista o litoral

Empreendimento em Meia Praia passa de píer a polo de compras e entretenimento - Foto: Divulgação

Um shopping construído literalmente sobre o mar mudou a cena de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. De Meia Praia, o complexo se ergue como um píer turbinado e reúne lojas, gastronomia, lazer e panorâmicas intermináveis do oceano. Em pouco tempo, conquistou o status de principal assunto entre visitantes e moradores da região.

Quem chega ali pela primeira vez costuma ter a mesma surpresa: de longe, parece um píer tradicional; de perto, revela um grande centro multifuncional, com vários pavimentos, amplos corredores e passarelas que avançam sobre as águas. Um corretor local resumiu bem a sensação: caminhar no lugar é como estar dentro de um transatlântico, trilhando passagens sobre o mar.

Estrutura além do usual

O empreendimento não se limita a um só nível ou a um simples deck. São três andares principais, espaços internos generosos, garagem e uma sequência de lojas, restaurantes, áreas de convivência e passarelas, todas voltadas para o mar e também para a cidade. Mezaninos e trechos elevados funcionam como mirantes naturais — disputados por quem quer fotos com o horizonte como pano de fundo.

A arquitetura brinca com a ideia de navegação: de um lado o oceano, de outro o skyline urbano, adiante um horizonte aberto. A leitura é a de flutuar entre cidade e mar, com toda a imponência do litoral catarinense.

Hard Rock Café sobre as águas e mais de 50 experiências

O ponto mais comentado é o Hard Rock Café erguido sobre o mar, no fundo do píer. Trata-se de uma unidade com configuração única, o que reforça o caráter exclusivo do projeto, segundo relatos locais e cobertura recente. ND Mais

Em alta temporada, filas no corredor de acesso não apenas marcam a demanda; viram parte da experiência. O visitante rende-se ao clima do lugar, sabendo que ali dentro vai encontrar muitas opções em vez de um único restaurante.

No total, há mais de 50 operações — restaurantes, pizzarias, choperias, bares, lojas e espaços de lazer. A ideia é prender o público por horas, sem precisar sair dali. Funciona como um grande polo de entretenimento integrado à orla, oferecendo de tudo um pouco para ficar, comer, passear e admirar a vista.

Novo empreendimento virou febre e abriga Hard Rock Café único. | Foto: Divulgação

Multidões e redução da sazonalidade



A expectativa é grande: em períodos de maior movimento, o local pode receber mais de 10 mil pessoas por dia. Essa movimentação ajuda a reduzir a tradicional sazonalidade das cidades de praia, atraindo visitantes também fora do verão e estendendo o fluxo turístico.

Assim, o shopping sobre o mar não é apenas um destino extra para quem está na região; passa a ser um motor de circulação diária, capaz de transformar a maneira como as pessoas vivem e frequentam aquele trecho do litoral.

Infraestrutura de primeiro mundo e um novo capítulo do litoral

O novo complexo surge em um momento de transformação urbana mais amplo na região de Itapema e Porto Belo. Há intervenções que envolvem alargamento de praia, criação de parque linear na orla, melhorias em vias e projetos para conectar trechos por pontes ou circuitos de pedestres e ciclistas. Tudo isso amplia o escopo do que o visitante encontra: não é só praia, é um roteiro completo de lazer, serviços e paisagem.

Dentro desse cenário, o shopping sobre o mar vira vitrine e porta de entrada. É o primeiro atrativo de muitos que agora começam a se articular para transformar o litoral em um destino mais robusto, moderno e atraente o ano inteiro.

Reflexo imediato no mercado imobiliário



A movimentação não fica só no turismo. O setor imobiliário percebe impacto direto. Porto Belo aparece como uma das cidades com mais vendas nos últimos anos, com valorização recorde — média acima de 20% ao ano e casos que chegam a 40% ou até 70% em determinados períodos, segundo relatos do mercado.

Para especialistas, a lógica vai além de preço por metro quadrado. O que se vende, na prática, é qualidade de vida. Infraestrutura de lazer, serviços por perto, facilidade de acesso e marcos icônicos do tipo deste shopping contam muito na decisão de compra.

Um novo cartão-postal em expansão

O píer turístico ainda é apenas o começo. O conjunto de projetos, como parque linear, ampliação da faixa de areia e futuras conexões urbanas, sinaliza continuidade — e reforça a ideia de que essa parte do litoral está entrando numa nova fase.

Mais do que um centro comercial, o shopping sobre o mar se consolida como símbolo de um litoral catarinense reinventado, em que turismo, arquitetura, negócios e estilo de vida se encontram numa mesma paisagem.