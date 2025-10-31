Visto para os EUA pode ficar mais caro e rigoroso; veja como se preparar

Entenda como facilitar o processo do seu visto - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a possibilidade de endurecimento das regras de imigração sob o governo Donald Trump, quem planeja viajar para os Estados Unidos deve se adiantar. O processo de solicitação do visto americano, que já exige atenção, pode ficar mais caro e burocrático nos próximos meses.

Em julho, o Congresso americano aprovou uma taxa adicional de US$ 250 (cerca de R$ 1.340), que se somaria aos atuais US$ 185 cobrados atualmente para emissão do documento. A cobrança, prevista para começar em outubro, foi suspensa temporariamente, mas pode ser retomada a qualquer momento.

De acordo com Taísa Bilecki, head de câmbio do Grupo Baza, é importante não deixar o pedido para a última hora. “O processo pode ficar mais rigoroso e custoso a qualquer momento. Recomendo que quem planeja viajar inicie a solicitação o quanto antes”, orienta.

A especialista reforça a importância de levar documentos que comprovem vínculo com o Brasil, como comprovantes de emprego, matrícula em instituição de ensino, extratos bancários e contrato de imóvel. “O que o consulado quer saber é se você vai voltar. Ter um roteiro de viagem e apresentar vínculos sólidos com o país ajuda a evitar negativas”, completa.

A seguir, confira nove orientações práticas para quem pretende solicitar o visto americano ainda este ano:

1. Escolha o tipo de visto correto

Identifique a categoria que corresponde ao seu objetivo de viagem: B1/B2 para turismo ou negócios de curta duração; F, M e J para estudos e intercâmbio; H1B para oportunidades de trabalho. Cada tipo possui regras, prazos e documentos específicos. Consultar o site oficial da Embaixada dos EUA ajuda a evitar erros que podem levar à recusa.

2. Preencha o formulário DS-160 com atenção

O formulário DS-160 deve ser preenchido online em inglês, incluindo dados pessoais, histórico profissional, acadêmico e motivo da viagem. Após o envio, imprima a página de confirmação para apresentar no consulado. Erros simples podem atrasar a análise ou gerar suspeitas.

3. Pague a taxa e acompanhe possíveis mudanças

O valor da taxa MRV é US$ 185. O pagamento é pré-requisito para agendar a entrevista. A Visa Integrity Fee de US$ 250 está suspensa, mas pode ser retomada. O site oficial US Travel Docs detalha valores, métodos de pagamento e instruções para agendamento.

4. Organize toda a documentação

Além do passaporte válido por pelo menos seis meses, é importante reunir comprovantes de renda, de vínculo empregatício ou estudantil e de residência. Contracheques, declarações de imposto de renda e contratos de imóvel ajudam a demonstrar estabilidade no Brasil.

Manter tudo em uma pasta física organizada — inclusive cópias — facilita o processo e transmite preparo durante a entrevista.

5. Revise suas redes sociais

Embora não seja regra, o governo americano pode verificar informações públicas online. Postagens incoerentes com os dados informados no formulário ou com o propósito declarado da viagem podem gerar desconfiança. Mantenha perfis atualizados e evite inconsistências entre a vida digital e o discurso oficial.

6. Esteja preparado para a coleta biométrica e a entrevista

O processo inclui registro de impressões digitais e foto no CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto), seguido da entrevista no consulado (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre ou Recife).

Agende pelo site oficial de agendamento;

Atualize a página para checar novas datas; quanto antes, melhor.

Documentos necessários para biometria:

Página de confirmação do agendamento;

Página de confirmação do DS-160;

Passaporte válido por ao menos seis meses;

Foto 5x5 cm recente, fundo branco, seguindo orientações do site do governo dos EUA

7. Cuide da postura na entrevista

O comportamento é tão importante quanto a documentação.

Vista-se de forma adequada: evite chinelos, bermudas, camisetas regatas, vestidos decotados ou saias justas, chapéus e acessórios que cubram o rosto.

Responda de forma objetiva, coerente com o DS-160.

Evite exageros ou contradições; apresente-se de forma simples e honesta.

“O objetivo da entrevista é confirmar seu propósito de viagem, capacidade financeira e intenção de retornar ao Brasil. Mostrar vínculos sólidos, como família, trabalho ou estudos, reforça essa percepção”, destaca Taísa.

Documentos recomendados para entrevista:

Passaporte válido e passaporte com último visto (se houver);

Confirmação do DS-160 e do agendamento;

RG e certidões de nascimento, casamento ou divórcio;

Comprovante de residência;

Cópia da declaração de Imposto de Renda;

Extratos bancários dos últimos três meses;

Comprovantes de renda;

Comprovante de hospedagem (hotel ou outra acomodação);

Roteiro da viagem (passeios, ingressos, atividades);

Comprovantes de laços com o Brasil (carteira de trabalho, vínculos familiares, bens como casa ou carro).

8. Fique atento aos prazos e etapas

Do pagamento da taxa até a devolução do passaporte, o processo pode levar semanas. Acompanhe cada etapa pelo site oficial de status do visto

9. Acompanhe o andamento após a entrevista

Em caso de aprovação, o passaporte fica retido para que o visto seja anexado. O status pode ser consultado on-line, e o tempo de devolução depende da localidade e da carga de trabalho do consulado. Se houver pedido de documentos complementares, envie rapidamente para evitar atrasos.