TURISMO

Visto para os EUA pode ficar mais caro e rigoroso; veja como se preparar

Suspensão temporária de taxa extra pode ser revertida a qualquer momento; especialistas recomendam solicitar o visto o quanto antes

Por Jair Mendonça Jr

31/10/2025 - 16:10 h
Entenda como facilitar o processo do seu visto -

Com a possibilidade de endurecimento das regras de imigração sob o governo Donald Trump, quem planeja viajar para os Estados Unidos deve se adiantar. O processo de solicitação do visto americano, que já exige atenção, pode ficar mais caro e burocrático nos próximos meses.

Em julho, o Congresso americano aprovou uma taxa adicional de US$ 250 (cerca de R$ 1.340), que se somaria aos atuais US$ 185 cobrados atualmente para emissão do documento. A cobrança, prevista para começar em outubro, foi suspensa temporariamente, mas pode ser retomada a qualquer momento.

De acordo com Taísa Bilecki, head de câmbio do Grupo Baza, é importante não deixar o pedido para a última hora. “O processo pode ficar mais rigoroso e custoso a qualquer momento. Recomendo que quem planeja viajar inicie a solicitação o quanto antes”, orienta.

A especialista reforça a importância de levar documentos que comprovem vínculo com o Brasil, como comprovantes de emprego, matrícula em instituição de ensino, extratos bancários e contrato de imóvel. “O que o consulado quer saber é se você vai voltar. Ter um roteiro de viagem e apresentar vínculos sólidos com o país ajuda a evitar negativas”, completa.

A seguir, confira nove orientações práticas para quem pretende solicitar o visto americano ainda este ano:

1. Escolha o tipo de visto correto

Identifique a categoria que corresponde ao seu objetivo de viagem: B1/B2 para turismo ou negócios de curta duração; F, M e J para estudos e intercâmbio; H1B para oportunidades de trabalho. Cada tipo possui regras, prazos e documentos específicos. Consultar o site oficial da Embaixada dos EUA ajuda a evitar erros que podem levar à recusa.

2. Preencha o formulário DS-160 com atenção

O formulário DS-160 deve ser preenchido online em inglês, incluindo dados pessoais, histórico profissional, acadêmico e motivo da viagem. Após o envio, imprima a página de confirmação para apresentar no consulado. Erros simples podem atrasar a análise ou gerar suspeitas.

Imagem ilustrativa da imagem Visto para os EUA pode ficar mais caro e rigoroso; veja como se preparar
| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

3. Pague a taxa e acompanhe possíveis mudanças

O valor da taxa MRV é US$ 185. O pagamento é pré-requisito para agendar a entrevista. A Visa Integrity Fee de US$ 250 está suspensa, mas pode ser retomada. O site oficial US Travel Docs detalha valores, métodos de pagamento e instruções para agendamento.

4. Organize toda a documentação

Além do passaporte válido por pelo menos seis meses, é importante reunir comprovantes de renda, de vínculo empregatício ou estudantil e de residência. Contracheques, declarações de imposto de renda e contratos de imóvel ajudam a demonstrar estabilidade no Brasil.

Manter tudo em uma pasta física organizada — inclusive cópias — facilita o processo e transmite preparo durante a entrevista.

5. Revise suas redes sociais

Embora não seja regra, o governo americano pode verificar informações públicas online. Postagens incoerentes com os dados informados no formulário ou com o propósito declarado da viagem podem gerar desconfiança. Mantenha perfis atualizados e evite inconsistências entre a vida digital e o discurso oficial.

6. Esteja preparado para a coleta biométrica e a entrevista

O processo inclui registro de impressões digitais e foto no CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto), seguido da entrevista no consulado (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre ou Recife).

  • Agende pelo site oficial de agendamento;
  • Atualize a página para checar novas datas; quanto antes, melhor.

Documentos necessários para biometria:

  • Página de confirmação do agendamento;
  • Página de confirmação do DS-160;
  • Passaporte válido por ao menos seis meses;
  • Foto 5x5 cm recente, fundo branco, seguindo orientações do site do governo dos EUA
Imagem ilustrativa da imagem Visto para os EUA pode ficar mais caro e rigoroso; veja como se preparar
| Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

7. Cuide da postura na entrevista

O comportamento é tão importante quanto a documentação.

  • Vista-se de forma adequada: evite chinelos, bermudas, camisetas regatas, vestidos decotados ou saias justas, chapéus e acessórios que cubram o rosto.
  • Responda de forma objetiva, coerente com o DS-160.
  • Evite exageros ou contradições; apresente-se de forma simples e honesta.

“O objetivo da entrevista é confirmar seu propósito de viagem, capacidade financeira e intenção de retornar ao Brasil. Mostrar vínculos sólidos, como família, trabalho ou estudos, reforça essa percepção”, destaca Taísa.

Documentos recomendados para entrevista:

  • Passaporte válido e passaporte com último visto (se houver);
  • Confirmação do DS-160 e do agendamento;
  • RG e certidões de nascimento, casamento ou divórcio;
  • Comprovante de residência;
  • Cópia da declaração de Imposto de Renda;
  • Extratos bancários dos últimos três meses;
  • Comprovantes de renda;
  • Comprovante de hospedagem (hotel ou outra acomodação);
  • Roteiro da viagem (passeios, ingressos, atividades);
  • Comprovantes de laços com o Brasil (carteira de trabalho, vínculos familiares, bens como casa ou carro).
Imagem ilustrativa da imagem Visto para os EUA pode ficar mais caro e rigoroso; veja como se preparar
| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

8. Fique atento aos prazos e etapas

Do pagamento da taxa até a devolução do passaporte, o processo pode levar semanas. Acompanhe cada etapa pelo site oficial de status do visto

9. Acompanhe o andamento após a entrevista

Em caso de aprovação, o passaporte fica retido para que o visto seja anexado. O status pode ser consultado on-line, e o tempo de devolução depende da localidade e da carga de trabalho do consulado. Se houver pedido de documentos complementares, envie rapidamente para evitar atrasos.

