Visto para os EUA pode ficar mais caro e rigoroso; veja como se preparar
Suspensão temporária de taxa extra pode ser revertida a qualquer momento; especialistas recomendam solicitar o visto o quanto antes
Por Jair Mendonça Jr
Com a possibilidade de endurecimento das regras de imigração sob o governo Donald Trump, quem planeja viajar para os Estados Unidos deve se adiantar. O processo de solicitação do visto americano, que já exige atenção, pode ficar mais caro e burocrático nos próximos meses.
Em julho, o Congresso americano aprovou uma taxa adicional de US$ 250 (cerca de R$ 1.340), que se somaria aos atuais US$ 185 cobrados atualmente para emissão do documento. A cobrança, prevista para começar em outubro, foi suspensa temporariamente, mas pode ser retomada a qualquer momento.
De acordo com Taísa Bilecki, head de câmbio do Grupo Baza, é importante não deixar o pedido para a última hora. “O processo pode ficar mais rigoroso e custoso a qualquer momento. Recomendo que quem planeja viajar inicie a solicitação o quanto antes”, orienta.
A especialista reforça a importância de levar documentos que comprovem vínculo com o Brasil, como comprovantes de emprego, matrícula em instituição de ensino, extratos bancários e contrato de imóvel. “O que o consulado quer saber é se você vai voltar. Ter um roteiro de viagem e apresentar vínculos sólidos com o país ajuda a evitar negativas”, completa.
A seguir, confira nove orientações práticas para quem pretende solicitar o visto americano ainda este ano:
1. Escolha o tipo de visto correto
Identifique a categoria que corresponde ao seu objetivo de viagem: B1/B2 para turismo ou negócios de curta duração; F, M e J para estudos e intercâmbio; H1B para oportunidades de trabalho. Cada tipo possui regras, prazos e documentos específicos. Consultar o site oficial da Embaixada dos EUA ajuda a evitar erros que podem levar à recusa.
2. Preencha o formulário DS-160 com atenção
O formulário DS-160 deve ser preenchido online em inglês, incluindo dados pessoais, histórico profissional, acadêmico e motivo da viagem. Após o envio, imprima a página de confirmação para apresentar no consulado. Erros simples podem atrasar a análise ou gerar suspeitas.
3. Pague a taxa e acompanhe possíveis mudanças
O valor da taxa MRV é US$ 185. O pagamento é pré-requisito para agendar a entrevista. A Visa Integrity Fee de US$ 250 está suspensa, mas pode ser retomada. O site oficial US Travel Docs detalha valores, métodos de pagamento e instruções para agendamento.
4. Organize toda a documentação
Além do passaporte válido por pelo menos seis meses, é importante reunir comprovantes de renda, de vínculo empregatício ou estudantil e de residência. Contracheques, declarações de imposto de renda e contratos de imóvel ajudam a demonstrar estabilidade no Brasil.
Manter tudo em uma pasta física organizada — inclusive cópias — facilita o processo e transmite preparo durante a entrevista.
5. Revise suas redes sociais
Embora não seja regra, o governo americano pode verificar informações públicas online. Postagens incoerentes com os dados informados no formulário ou com o propósito declarado da viagem podem gerar desconfiança. Mantenha perfis atualizados e evite inconsistências entre a vida digital e o discurso oficial.
6. Esteja preparado para a coleta biométrica e a entrevista
O processo inclui registro de impressões digitais e foto no CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto), seguido da entrevista no consulado (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre ou Recife).
- Agende pelo site oficial de agendamento;
- Atualize a página para checar novas datas; quanto antes, melhor.
Documentos necessários para biometria:
- Página de confirmação do agendamento;
- Página de confirmação do DS-160;
- Passaporte válido por ao menos seis meses;
- Foto 5x5 cm recente, fundo branco, seguindo orientações do site do governo dos EUA
7. Cuide da postura na entrevista
O comportamento é tão importante quanto a documentação.
- Vista-se de forma adequada: evite chinelos, bermudas, camisetas regatas, vestidos decotados ou saias justas, chapéus e acessórios que cubram o rosto.
- Responda de forma objetiva, coerente com o DS-160.
- Evite exageros ou contradições; apresente-se de forma simples e honesta.
“O objetivo da entrevista é confirmar seu propósito de viagem, capacidade financeira e intenção de retornar ao Brasil. Mostrar vínculos sólidos, como família, trabalho ou estudos, reforça essa percepção”, destaca Taísa.
Documentos recomendados para entrevista:
- Passaporte válido e passaporte com último visto (se houver);
- Confirmação do DS-160 e do agendamento;
- RG e certidões de nascimento, casamento ou divórcio;
- Comprovante de residência;
- Cópia da declaração de Imposto de Renda;
- Extratos bancários dos últimos três meses;
- Comprovantes de renda;
- Comprovante de hospedagem (hotel ou outra acomodação);
- Roteiro da viagem (passeios, ingressos, atividades);
- Comprovantes de laços com o Brasil (carteira de trabalho, vínculos familiares, bens como casa ou carro).
8. Fique atento aos prazos e etapas
Do pagamento da taxa até a devolução do passaporte, o processo pode levar semanas. Acompanhe cada etapa pelo site oficial de status do visto
9. Acompanhe o andamento após a entrevista
Em caso de aprovação, o passaporte fica retido para que o visto seja anexado. O status pode ser consultado on-line, e o tempo de devolução depende da localidade e da carga de trabalho do consulado. Se houver pedido de documentos complementares, envie rapidamente para evitar atrasos.
