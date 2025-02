"A segurança está garantida", diz Marcelo Werner sobre o dia de Iemanjá

Marcelo Werner - Foto: Reprodução/AG. A TARDE

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou a importância do dia de Iemanjá para o sincretismo religioso de baianos e turistas. O titular da pasta estadual explicou que um esquema especial de segurança foi montado neste domingo, 2, no Rio Vermelho para garantir a segurança da festividade.

Werner ainda reforçou a importância do "espírito de paz" para todos os que forem prestar suas homenagens neste 2 de fevereiro.

"Hoje já começa todo uma organização de militares, que estão distribuídos ao longo de toda a nossa extensão de orla [de Salvador]. São mais de mil policiais militares, civis, do DPT e bombeiros militares. 50 câmeras estão espalhadas no bairro do Rio Vermelho. E a expectativa é de mais gente, na comparação com anos anteriores. Mas temos toda uma equipe que está mantendo a comunicação e acompanham o evento para qualquer ocorrência. Venham nesse espírito de paz de paz, religioso, cultural, que a segurança está garantida", explica Werner.

O secretário acrescenta que a Festa de Iemanjá funciona como teste para o Carnaval de 2025, no sentido das ações de segurança adotadas e atualizadas ao longo das comemorações que acontecem no verão de Salvador.

Esquema

Além dos 1.000 policiais, peritos e bombeiros que atuam na Festa de Iemanjá neste domingo, 2, A SSP-BA emprega, ainda, o Sistema de Reconhecimento Facial, além de ativar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

No CICC, cerca de 20 órgãos atuam de forma integrada no atendimento das ocorrências. A unidade abriga representantes das Polícias Civil, Militar e Técnica, Corpo de Bombeiros, Superintendências de Telecomunicações (Stelecom), Inteligência (SI), Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) e Integrada da Ação Policial (SIAP), entre outras instituições estaduais e municipais.